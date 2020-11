Peñarol: Damiani se comprometió a "bancar" a Aguirre por dos años si gana las elecciones

Fútbol uruguayo

"Me comprometo a bancarlo, más allá de los resultados y que quede constancia pública", dijo sobre la permanencia de Aguirre si gana.

El candidato a presidente de Peñarol por la lista 10, Juan Pedro Damiani se comprometió a "bancar" a Diego Aguirre como entrenador por dos años, período al que la "Fiera" apuesta a quedarse en la institución.

"Me quedo dos años en Peñarol. Es un periodo de tiempo mínimo para llevar a cabo un proyecto de trabajo. Estoy eligiendo volver a Peñarol y tengo ofertas tan buenas como las que tuve en este periodo fuera del Uruguay", había dicho Aguirre el jueves pasado entrevistado en radio Sport 8.90.

Ante esta afirmación del entrenador, fue consultado Damiani sobre su parecer en el programa "Quiero Fútbol" de la misma emisora y aseguró: "los técnicos son tan diferentes, es un tema personal. Me gustaría tal o cual, pero primero hay que semblantear que piensa, como vibra, en una charla ya te das cuenta a hacia dónde va, la personalidad que tiene".

"Después lo deportivo es otra cosa, la pelota entra, pega en el palo o sale", dijo más tarde el presidenciable sobre su parecer.

Consultado sobre que pasaría con Aguirre si los resultados no se llegarán a dar, fue claro al cerrar: "el trabajo de Diego va más allá de que la pelota entre o no. Yo me comprometo a bancarlo, más allá de los resultados y que quede constancia pública".

