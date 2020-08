Peñarol: Con 15 puntos sobre 33, se acabó el crédito de Forlán. Hubo llamados a otros DT

Fútbol uruguayo

La gran interrogante que surge en el entorno de Peñarol por estas horas está vinculada a la continuidad de Diego Forlán en la dirección técnica, dado el flojo desempeño que viene mostrando el equipo y los siete puntos que lo separan del líder del Apertura tras nueve fechas. El 0-2 a manos de Wanderers lo sacó de la pelea y lo dejó sexto.

Fuentes consultadas en la directiva mirasol aseguran que el tema se tratará en la reunión del consejo directivo que se llevará a cabo hoy a las 18 horas, y si bien hay distintas posturas, la decisión recaerá en el presidente. La mayoría entiende que, por tratarse de una apuesta que Jorge Barrera hizo en diciembre del año pasado, él tiene que ser el encargado de bajarle o subirle el pulgar a su permanencia.

Mientras tanto, otros dirigentes y allegados a la entidad aurinegra hicieron sondeos por otros entrenadores. Mario Saralegui y Paolo Montero fueron algunos de los que atendieron los llamados, pero ninguno dio el sí. El artiguense no hablará de nada concreto mientras haya otro profesional en el cargo, mientras que el hoy director técnico del Sambenedettese, de la Serie C de Italia, no tiene pensado retornar al país en este momento.

Hay otros posibles nombres que se manejan en la interna a la espera de resolver la continuidad de Forlán, que ganó 12 de 27 puntos posibles por el Torneo Apertura y 15 de 33 a nivel oficial si se toman en cuenta los dos partidos por Copa Libertadores; derrota 1-0 ante Athletico Paranaense y victoria 1-0 sobre Jorge Wilstermann.

Ni los resultados ni el funcionamiento vienen acompañando a un equipo que para este 2020 sumó 10 caras nuevas; los defensores Juan Acosta, Gary Kagelmacher, Robert Herrera y Joaquín Piquerez, los mediocampistas Krisztian Vadócz, Jonathan Urretaviscaya y Denis Olivera, y los delanteros David Terans, Christian Bravo y Matías Britos.

