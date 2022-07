Peñarol: Brian Lozano está cerca de llegar gracias al “enorme esfuerzo” del futbolista

Fútbol uruguayo

Brian Lozano está cerca de cumplir su sueño de jugar en Peñarol. Si bien es tenido en cuenta en Santos Laguna, donde tiene contrato hasta diciembre de 2023, ya le manifestó a su club que por cuestiones personales quiere volver a Uruguay al menos los próximos seis meses. De momento se está negociando su salida y es factible por las ganas del jugador, que resignará dinero.

Según explicó Rubens ‘Pocho’ Navarro, el representante del futbolista, el club mexicano está dispuesto a cederlo sin costo pero con algunas condiciones que implican un esfuerzo económico de Peñarol y, sobre todo, del Huevo. Por ejemplo, no le pagará ni un mínimo porcentaje del sueldo y condicionará su cesión a la extensión de su vínculo con un importante recorte de sueldo.

Peñarol le propuso llegar por seis meses y Santos Laguna lo cedería por un año. Los aurinegros ajustarán los números para proponerle un buen salario para el mercado uruguayo y sudamericano, pero sabiendo que no llega a la tercera parte de lo que Lozano percibe en México, según confirmó su contratista, Rubens ‘Pocho’ Navarro, al programa ‘Vamos que vamos’ de Radio Uruguay.

“Hoy hay que tener mucho cuidado con los estados de ánimo. Para la gente que no está en la cosa parece que fuera todo muy fácil y no lo es. Uno piensa en el fútbol, el dinero y la fama, pero hay cosas que no se pueden sostener y golpes anímicos que pegan como situaciones familiares, pérdidas de gente querida y lesiones graves”, explicó el ex futbolista y actual representante.

“Hay cosas que van deteriorando el amor propio y las ganas de un jugador. Brian tuvo tres o cuatro golpes demasiado importantes en su carrera y está con ganas de venirse. El otro día me dijo que nunca le había pasado de no estar feliz jugando al fútbol”, dijo, y aseguró que no estar en la última reserva de 50 futbolistas de Diego Alonso para la selección “lo afectó”.

“No es fácil para Santos Laguna ceder a un jugador que por seis meses o un año no le reportará ingresos. Hace poco rechazaron una oferta del DC United por él y hay una propuesta de Brasil. El presidente del Santos Laguna entendió que Brian se quiere ir a Uruguay, pero con sus condiciones. No hay posibilidades de que el Santos Laguna ponga un solo centavo”, añadió Navarro.

“Hoy sacar a Lozano del Santos Laguna implicaría como mínimo 500.000 dólares por el préstamo”, agregó Navarro, quien explicó que las ganas de Lozano de vivir en Uruguay los próximos meses pasan “en un 80% por lo emocional y por la salud mental”, y agregó que “él sabe a donde va” si llega a Uruguay, donde “las posibilidades son Defensor o Peñarol”.

