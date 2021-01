Peñarol: Bengoechea explicó cada paso del proceso de elección del nuevo entrenador

Fútbol uruguayo

"Me encuentro muy feliz por estar en este lugar y por ver muy feliz a gente que merecía volver a la institución, como mi a partir de ahora compañero de ruta Gabriel Cedrés, y como es el Indio Olivera, que es una gloria de nosotros y lo vemos muy alegre cada vez que hablamos con él. Es impresionante la energía positiva que nos transmite con su emoción. Hasta nos sentimos con un poco de vergüenza de verlo tan emocionado", contó Pablo Bengoechea, director deportivo de Peñarol, durante la presentación de Mauricio Larriera como entrenador.

El riverense explicó todo el proceso de selección del nuevo director técnico, incluso desde antes de las elecciones. Por si ganaba Ignacio Ruglio o Mario Colla inició una ronda de contactos con varios profesionales y luego acordó que la decisión sobre la continuidad de Mario Saralegui debía ser del nuevo Consejo Directivo.

La génesis: primero decidir sobre Saralegui



"Hablamos con el presidente y los consejeros, a quienes agradecemos el trato que han tenido con nosotros y la cantidad de horas que hemos estado juntos, porque todas las decisiones tienen una explicación y se toman basadas en un razonamiento. Acá no hay ningún tipo de capricho de ninguna parte", aclaró.

"Les explicamos al presidente y a los consejeros que, como ellos estaban en el club en este último semestre, para la decisión sobre dos compañeros de vida a los que conocemos hace 30 años como Mario Saralegui y Ruben Paz, ellos tenían más argumentos que nosotros para pensar en el futuro", recordó.

"Les dijimos, de común acuerdo con Cedrés y con el Indio, que apoyábamos la decisión que se tomara. Si era el momento de que siguieran, nosotros encantados. Si en base a un análisis era momento de cambiar el cuerpo técnico, también apoyábamos esa decisión. Lo nuestro siempre será respaldar esas decisiones. Estamos para sumar y felices de que así sea", dijo.

El camino hacia el candidato: charlas con Aguirre, Forlán, Poyet y varios más

"Le pedimos al presidente que había algunas charlas que él tenía que tener, como con Diego Aguirre, que había sido nombrado por uno de los candidatos con mucha historia como es Juan Pedro Damiani. El presidente y nosotros tuvimos esa conversación sin ningún problema en caso de que fuera el elegido. No era el momento, pero no por nosotros. Que quede bien claro por si alguno interpreta mal", puntualizó.

"Destaco muchísimo la actitud que tuvo Diego Forlán de recibirnos para tener nosotros más herramientas para juzgar cómo él formó el plantel y su versión. Le agradecemos mucho su amabilidad, su don de gente y los comentarios que nos hizo. Se notó muchísimo su cariño y el de toda su familia hacia Peñarol", ponderó.

"Después pasamos a algunos técnicos que estaban en el exterior a los que veíamos con buen perfil para llegar. Fueron todas charlas sin prometer nada y sí intentando explicar cómo se venía nuestra temporada porque estamos en una emergencia y en 50 días se define un Campeonato Uruguayo", recordó..

"Las medidas del Gobierno, que fueron después de algunas charlas que habíamos tenido, fueron mermando sus posibilidades porque recién el 19 de enero podían entrenar al equipo y capaz que ya habían pasado dos fechas del Clausura", dijo, y aclaró que "hubo una gran excepción y un acercamiento con Gustavo Poyet porque tenía pasaje para el 4 de enero".

"A Gustavo lo conocemos de la época de futbolista. Le agradecemos lo que hizo para intentar venir a la institución y lo valoramos, pero con él la dificultad fue la de sus colaboradores. Con todos los que charlamos hemos tenido buena relación y nos encantó el sentimiento y el valor que le dan a Peñarol, que siempre es lo primero que vamos a valorar", señaló.

¿Por qué Larriera?

"Peñarol en sus últimos años ha tenido un plantel con gente de gran trayectoria que viene de jugar en Europa, por lo que precisábamos un técnico que, si tuviera esa experiencia, era mucho mejor porque están acostumbrados al gran nivel. Mauricio tuvo la suerte de vivir eso en la selección de Paraguay como me tocó a mí cuando era asistente de Sergio Markarián en Perú. Es difícil tener la oportunidad de trabajar con esa clase de futbolistas", argumentó.

Dijo que era importante "que estuviera acostumbrado a tratar con jugadores jóvenes" porque la "gran meta" de Peñarol "es dar valor a los futbolistas que se forman en el club".

"Otra característica, porque vamos a competir el 16 en un campeonato muy importante por llevar el nombre de la gloria máxima que tenemos en la institución como el Tito Goncalves, era tener un entrenador que esté empapado de lo que será el Clausura. Mauricio calzaba esa condición porque dirigió el Apertura. A los rivales ya los enfrentó", destacó.

"Teníamos una dificultad, que es el conocimiento de nuestro plantel. Ahí le agradecemos mucho a Darío Rodríguez, siempre dispuesto a colaborar con nosotros y con Peñarol. Él estaba en otro cargo en el club pero ya fue ayudante en su carrera (de Jorge da Silva) y conoce el puesto. Lo acompañará a Mauricio para acelerar el conocimiento del plantel. Creemos que las decisiones que se tomaron fueron muy buenas para el momento que vivimos", analizó.

"Eso no asegura ganar. Todos los que jugamos al fútbol sabemos que es imposible asegurar una victoria. Así lo dice la historia de nuestro club. Muchas veces llegaron entrenadores que antes no habían sido campeones uruguayos, pero llegan a un equipo tan grande y con tan buenos jugadores que siempre están cerca. Tenemos esa tranquilidad", manifestó, y quitó relevancia al hecho de que Larriera no tenga títulos en su palmarés.

"No es algo tan complicado que nos digan que Mauricio nunca salió campeón. Nunca dirigió a Peñarol. Es bravo salir campeón sin dirigir a esta institución. Nos ha pasado a todos. Todos los que llegamos a esta institución éramos de una manera, pero la gloria de esta institución nos hace irnos de otra. Así que como dicen Mauricio y el presidente, empezamos un sueño y nuestra gran meta es festejar todos juntos", concluyó.

