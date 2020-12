Peñarol: Barrera y su “felicidad” tras “el primero de miles triunfos clásicos en el CDS”

Fútbol uruguayo

“Me pasaron muchas sensaciones en el momento del penal y me di vuelta. Me lo relató Ruglio”, dijo el presidente mirasol.

Jorge Barrera vivió de manera muy especial el triunfo clásico de Peñarol por 3-2 sobre Nacional en el Campeón del Siglo. A tres días de traspasar la presidencia de la entidad mirasol a manos de Ignacio Ruglio, contó que vio el partido con su sucesor y se emocionó ante los medios.

“Le dije que le deseaba lo mejor porque soy más hincha de Peñarol que la primera vez que mi vieja me llevó al Centenario. El tercer gol me lo relató él. Me pasaron muchas sensaciones en el momento del penal y me di vuelta. Él me cantó el gol. Lo que miré fue cuando cambiaron el score y decía 3”, expresó el máximo directivo carbonero.

“Así como en esta gestión pudimos obtener la primera Supercopa Uruguaya de la historia, y después de mucho tiempo un bicampeonato, hoy tengo la satisfacción de ganar el primero de los miles de clásicos que vamos a ganar acá”, manifestó.

“Es la primera vez que ganamos un clásico acá, habiendo jugado todos los partidos en casa y habiendo hecho el 19 de mayo del año pasado un evento histórico (el primer clásico en el estadio Campeón del Siglo, que terminó 1-1). Me voy con felicidad y agradecimiento”, añadió.

“Ya he pedido disculpas por todos los errores cometidos. Siempre quise hacer lo mejor para el club. En los momentos que me equivoqué y asumí la responsabilidad siempre busqué lo mejor para el club. Me voy con palabras de gratitud y alegría, y de disculpas por no haber podido lograr los objetivos. Dejé el alma con honestidad. El segundo clásico que ganemos en el Campeón del Siglo me va a tener en la tribuna con la misma felicidad que tengo hoy”, finalizó.

