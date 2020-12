Peñarol: Asumió el flamante Consejo Directivo con Ignacio Ruglio a la cabeza

Fútbol uruguayo

La asunción del nuevo Consejo Directivo de Peñarol se dio este miércoles en el estadio Campeón del Siglo, donde Jorge Barrera dejó la presidencia en manos de Ignacio Ruglio. El saliente y el entrante hicieron uso de la palabra al igual que el ex presidente Juan Pedro Damiani y el nuevo vicepresidente, Eduardo Zaidensztat.

“Le deseo el mayor de los éxitos y ojalá la futura administración sea la mejor de la historia, porque eso significa que será la mejor de la historia del éxito de todos los peñarolenses. Los jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes cumplimos ciclos, y somos cada día más vulnerables. Y esto nos lleva a ser cada día más humildes para poder ser más y mejores personas”, dijo Barrera, y dejó un mensaje a la prensa: “No me llamen porque no voy a dar una nota más”

“Damiani: Salud Peñarol, y arriba Ruglio”

“Estamos todos ilusionados con que Ignacio pueda plasmar todo lo que tiene en mente. Si le va bien, le irá bien a la mitad más muchos en este país. Con Nacho tenemos una historia de hace muchos años. Siempre fue un muchacho inquieto y hoy ya es un hombre que llegó a presidente porque lo buscó”, destacó Damiani.

“Coincidimos en que siempre el club tuvo una gestión presidencialista. Celebro que el nuevo presidente tome esa posición. Coincidimos en que la gestión económica y la cancha la tienen que marcar el presidente”, remarcó.

“Él ha sido muy generoso con nosotros en cuanto a los consejos. Los consejos que se pueden dar son los que tengo en la cabeza y son las canas, por los años que le he dado al club. Le he dado los mejores años de mi vida y el club me ha dado las alegrías más grandes de mi vida. Creo que con el club estamos a mano y le deseo a este nuevo Consejo Directivo lo mejor porque estoy convencido de que empieza una nueva era. Ahí estaremos nosotros, nunca poniendo piedras en el camino. Acá ya no hay oposición. Lo que hay son mayorías porque somos todos peñarolenses. Salud Peñarol, y arriba Ruglio”, concluyó Damiani.

Presidente y vice: la hora de trabajar unidos y con consensos

“A los compañeros consejeros, el compromiso de trabajar todos juntos pensando en la gloria que tiene que recuperar Peñarol. Trabajar todos juntos y unidos. No podemos prometer campeonatos. Lo que sí prometemos es trabajar con apertura y con diálogo, buscando lo mejor para el club”, remarcó Zaidensztat.

Ruglio agradeció a Barrera y al resto de los directivos que este miércoles dejaban sus respectivos cargos “por sus tres años de trabajo”. “A los compañeros del nuevo Consejo Directivo, pedirles que tengamos tres años de trabajo desinteresado y que nuestro único norte sea que Peñarol consiga gloria y grandeza. Es lo único que nos tiene que mantener juntos. Ni acuerdos políticos pactados ni pactos prehechos. Sentarnos en una mesa a pasar las horas que sean hasta estar de acuerdo y llegar a cosas que le hagan bien a Peñarol”, sostuvo.

“Juan Pedro Damiani fue quien me abrió las puertas del club hace muchísimos años, quien me brindó su confianza y quien me enseñó muchas de las cosas que sé. Durante estos días que hablamos le he dicho lo mismo; lo voy a necesitar cerca mío construyendo lo que tenemos hace un montón de años y escuchándolo de verdad porque tiene un camino recorrido que yo no tengo y voy a necesitar de él”, reconoció.

Los 11 confirmados afuera y lo que se vendrá adentro

Ruglio confirmó que Gastón Tealdi seguirá como vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y que Damiani no integrará el Consejo Directivo, por lo que sus lugares los ocuparán Fernando Errico y Armando Castaingdebat. Se suman a Rodolfo Catino y Pablo Amaro por el sector de Damiani. El resto del Consejo Directivo tendrá a Ruglio (presidente), Zaidenstat (vice), Álvaro Queijo y Jorge Niremberg por el oficialismo, a Guillermo Varela y Marcos Acle por la lista 129 y a Evaristo González, quien continuará como secretario general.

El nuevo presidente confirmó que Pablo Bengoechea, Gabriel Cedrés y Walter Olivera asumirán sus funciones en el área deportiva el lunes, dos días después de que el actual entrenador dirija su último encuentro. “Hasta el sábado el técnico es Saralegui y no vamos a hablar de ningún otro”, puntualizó.

“Pablo ya tiene el 100% de los contratos y un panorama de lo que viene en formativas, que se lo han ido dando los distintos actores que trabajan en las formativas de Peñarol. Tiene los contratos vigentes y los que vencen para ir armando en su cabeza el Peñarol que empezará a jugar el Torneo Clausura el 9 de enero”, concluyó.

