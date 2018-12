Peñarol: Algunos días después de Navidad, Jesús Trindade llegó y firmó contrato

Fútbol uruguayo

Jesús Trindade fue presentado oficialmente por el Club Atlético Peñarol, institución con la que firmó contrato por los próximos dos años. El ex futbolista de Racing llega en condición de libre y tiene 25 años de edad.

En su presentación señaló que tiene "muchas ganas de que llegue el 2 de enero, de empezar a demostrar por qué me abrieron las puertas de este club tan grande; es un sueño vestir estos colores".

"Me considero bueno físicamente, me gusta pasar al ataque, me gusta meter, correr. He jugado por las dos bandas, de lateral o un poco más arriba y siento que estoy en mi mejor momento", resaltó Jesús.

"Es una responsabilidad grande llegar a un club así como Peñarol, a un grupo que viene de ser bicampeón uruguayo, que tiene desafíos tan grandes por delante", remarcó. "Voy a hacer todo lo posible para estar a la altura y tengo unas ganas bárbaras", dijo el salteño.

Trindade se sumará a la delegación que viajará a Miami desde el 2 de enero. ""Tuve la posibilidad de conocer a mis compañeros tramitando la visa para ir a Estados Unidos, me hicieron sentir muy cómodo. Jugaba con el Toro Fernández, es mi amigo, y a los demás los conozco de enfrentarnos", explicó.