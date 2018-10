Peñarol: "Yo creo que hay que meter pero hay que tratar de jugar", dijo el Memo López

Fútbol uruguayo

"Si vos entrás, metés y metés no te alcanza. Tenés que tratar de jugar al fútbol también", resaltó el técnico aurinegro que según aseguró irá por los tres puntos.

"Es el partido más importante que tenemos", dijo Diego López este miércoles por la mañana en una entrevista al programa radial 100% Deporte. El técnico aurinegro aseguró que luego de la derrota de Nacional contra Boston River "cambió todo, porque somos conscientes de que ganando tenés el Torneo Clausura".

"Sería un gran golpe a favor nuestro", aseguró sobre la posible obtención del torneo corto. "Sería mentira si te digo que no cambió nada. El trabajo va a ser el mismo, pero nosotros sabemos que cambió todo, no solo para el hincha sino para nosotros que somos conscientes de que ganando podemos concretar uno de los objetivos ", agregó.

El Memo estuvo presente en el retorno de Gargano al fútbol, disputando el martes 45 minutos en Tercera. "Lo que vi ayer fue un poco lo que vimos todos. fue un partido controlado", comentó sobre ese encuentro. También confesó que tuvo "un poquito de miedo" por el estado de la cancha.

"Él la llevó bien y le sirvió para vivir el reencuentro. Para la gente es algo muy bueno verlo a él otra vez. Ahora tenemos estos días para ver cómo evoluciona. Sería bueno tenerlo, mismo también para él, pero esa decisión la vamos a tomar al final", resaltó sobre la posibilidad de incluirlo en la convocatoria para el clásico.

También se refirió a las situaciones sanitarias de Viatri y Formiliano. "Este es un partido que hay que estar bien, al cien por cien, y él también lo sabe", dijo sobre el argentino a quien probarán en los días restantes.

Por otra parte sobre el Tito dijo: "nunca paró de entrenar con el equipo, no creo que haya problemas". Y explicó que la decisión de no incluirlo en el partido frente a Fénix fue pensando en el clásico.

Con respecto al partido que le espera, opina que "no se va a jugar al empate, sabiendo que los dos equipos se juegan mucho".

"Este equipo empieza siempre perdiendo dos puntos y en este partido es lo mismo", valoró López. "Este equipo tan grande te exige ir y ganar", reveló acerca de la presión que se siente. "Yo lo que le trato de decir a los jugadores, es que lo que siento del hincha de Peñarol es que hay que meter, y yo creo que hay que meter pero hay que tratar de jugar", opinó.

"En el fútbol de hoy si vos entrás, metés y metés no te alcanza. Tenés que tratar de jugar al fútbol también. Vamos a tratar de hacer las dos cosas y de llevarnos los tres puntos", enfatizó.

Con respecto a la elección del árbitro Leodan González expresó su deseo de que "el día después no se hable de los árbitros". "En el momento que pasa el partido y no se habla del árbitro, creo que es lo mejor. Yo creo que va a hacer las cosas bien. No va a haber problemas. ¿Qué más va a querer él que hacer las cosas bien?", se preguntó.