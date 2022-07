Peñarol: “Vuelven a pasar cosas extrañas”, lamentó Ignacio Ruglio sobre el arbitraje

Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, valoró la mejoría mostrada por el equipo en los últimos dos encuentros del Torneo Intermedio, más allá de que no pudo ganar ni frente a Fénix como local (0-0) ni en la visita de este sábado a Wanderers (3-3).

“Con la actitud del partido con Fénix y de anoche, sobre todo mejorando en juego, tarde o temprano vamos a salir de esto. Lo que no nos puede faltar es esa actitud. Después el juego aparece. Ayer se creció muchísimo en juego”, opinó en diálogo con el programa 'Punto Penal' de Canal 10.

Además volvió a respaldar a Mauricio Larriera en la dirección técnica. “Nunca lo vi entregado. El día que se entregue le doy un abrazo y sigue de largo. Lo vi preocupado y dolido. Pone al club por delante de él. Es un enorme técnico que hoy no tiene todas las herramientas necesarias. Un equipo que le suelta la mano al técnico no hace el partido que hizo ayer ni mete como anoche”, ponderó.

Los arbitrajes: “Hay cosas que no nos están cerrando”

Siguiendo con el partido contra Wanderers, lamentó que “vuelven a pasar cosas extrañas” respecto al arbitraje y aseguró que el club estará “encima de ellas”. “No queremos entrar en la guerra que entramos al final del año pasado. Pasaron cosas muy raras para que no obtuviéramos el Campeonato Uruguayo”, recordó.

“Hay cosas que no nos están cerrando hace días y las hemos hecho saber en los lugares donde tenemos que hacerlo, intentando no mediatizarlas”, reveló Ruglio, quien sintió que Peñarol fue perjudicado en la no expulsión de Agustín Univaso por un planchazo evidente sobre Damián Musto y por la jugada del primer tanto bohemio.

“No entendemos cómo el VAR no llamó ayer en la mano del chileno (Christian Bravo) en el primer gol. Es muy claro que acomodó la pelota con la mano y después hizo el gol. Ni siquiera lo llamaron del VAR. Es increíble”, afirmó sobre la acción del 1-1 parcial.

“Y lo de la expulsión no hay forma de no hacerla. No fue a disputar la pelota y le puso los tapones (a Damián Musto) en la pierna con chances de lesionarlo”, agregó sobre la jugada que Esteban Ostojich revisó a instancias del VAR y en la que decidió mantener la amarilla a Univaso, sin expulsarlo.

Los refuerzos: Faltan tres

Consultado por posibles altas y bajas, confirmó que “el plantel está casi conformado”. “Nos falta un jugador más en el lateral, un nueve y un falso nueve”, sostuvo, y confirmó que se negoció por los colombianos Teófilo Gutiérrez y Radamel Falcao García, pero no prosperaron.

“Tenemos un falso nueve muy bueno y muy recomendado del extranjero. Entre ayer y hoy adelantamos bastante las negociaciones. Es un nueve atrás del nueve, habilidoso y que puede jugar por todo el frente de ataque. También estamos evaluando a un par de nueves uruguayos”, indicó.

Sobre el brasileño Jo, comentó que “alguna chance pequeña hay”. “Lo que no sabemos es si llegó a rescindir el viernes con Corinthians, con quien ya tiene apalabrada la decisión hace un par de semanas. Si no se hizo efectiva, reglamentariamente no podría estar”, dijo.

Respecto a Sebastián Ribas, ni confirmó ni descartó el interés. “Lo manejaremos durante el día. En algún momento hemos estado interesados en él pero ahora ni hemos tratado el nombre. Veremos si es una opción”, sostuvo sobre el ariete que hoy está libre.

El nueve y la posibilidad de Suárez a Nacional

Ruglio aclaró que “no se ha cerrado al nueve porque no se ha encontrado al desnivelante”. “Si no es mejor que lo que hay, no vamos a traer un nueve sólo para que la gente esté tranquila. Ayer Óscar Cruz hizo dos goles en la tercera y en su momento confiamos en el Canario (Álvarez Martínez) cuando creímos que era el mejor de los que estaban”, argumentó.

“Si encontramos a un Falcao, un Teo Gutiérrez o uno que nos asegure gol porque conoce el mercado, lo vamos a traer. Pero no vamos a traer sólo para calmar a la tribuna porque me tiene sin cuidado lo que griten si estoy convencido de lo que estamos haciendo”, puntualizó.

Por último, dijo que la posibilidad de que Luis Suárez llegue a Nacional lo tiene “sin cuidado”. “Con el que venga vamos a intentar ganar el campeonato. Ha habido nueves muy grandes en la historia de Nacional y también les hemos ganado con esos nueves”, concluyó.

