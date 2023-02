Peñarol: “Venía pronto, estoy pronto y con ganas de debutar”, dijo Matías Arezo

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El delantero Matías Arezo, aseguró que está “pronto” para debutar con Peñarol este sábado a las 17 horas ante Cerro en el Campeón del Siglo y aseguró que será un “momento soñado”.

Arezo, entrevistado en el programa “100% Deporte” (Sport 8.90 AM), contó que: “el equipo me recibió muy bien. Se respira un clima espectacular entre compañeros, es un equipo divino en este sentido. Se nota y eso se tiene que ver reflejado en el correr de los partidos”.

Sobre su presente deportivo no dudó en señalar: “venía pronto y así me siento desde que llegue al club. Volví a mi país, conozco el fútbol, me estoy readaptando y en Granada nunca dejé de competir por más que no sumé minutos. Alfredo (Arias) decidirá (si tiene minutos ante los albicelestes)”.

Consultado como espera el momento de salir a la cancha del Campeón del Siglo y el recibimiento de la hinchada: “algo soñado para todo jugador de fútbol. Lo viví del otro lado y ya era lindo, ahora con la gente de tu lado es mucho más hermoso”.

Por último, fue consultado sobre el duelo ante River Plate por Copa Sudamericana del próximo del 7 de marzo, donde está la posibilidad que por acuerdo entre Granada y los darseneros no pueda estar presente, analizó: “las ganas de jugar están, que yo sepa no hay cláusula alguna. River es el club donde empecé mi carrera, le tengo un respeto enorme, tiene mucha gente muy querida. Las decisión que se tome se respetará, cumpliré con lo que se acuerde, pero ganas de jugar no me faltan”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy