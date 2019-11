Peñarol: "Vamos por el 'tri' aunque este Uruguayo está más dificil", dijo el Cebolla

Fútbol uruguayo

El volante y capitán de Peñarol, que no estará presente para el duelo con Plaza Colonia, Cristian Rodríguez, dio una extensa entrevista al portal portugués "TVI 24" donde repasó su carrera y dejó algunos conceptos interesantes como el espaldarazo que le dio a Facundo Pellistri y su deseo de ganar el tricampeonato "aunque este Uruguayo esté más difícil".

En la nota, donde repasó su pasaje por Porto y Benfica, fue consultado sobre su actualidad y mencionó: "solo sé jugar con pasión. Estoy muy feliz de estar en el club de mi corazón hace dos años y medio. Ganamos dos campeonatos, este es más difícil (comentó entre risas), pero vamos por el Tri".

Consultado sobre que jugadores ve con proyección europea entre sus compañeros no dudó en mencionar a Facundo Pellistri: "tenemos grandes jugadores. Realmente me gusta Facundo, un chico de 17 años. Todavía está en proceso de maduración, pero tiene una velocidad increíble y es un diamante en bruto. Le dará mucho dinero a Peñarol".

Además el medio luso le preguntó que le queda pendiente en el mundo del fútbol y mencionó: "nada, no puedo decir que me falta algo. Nací en una familia muy humilde donde la comida no abundaba, no teníamos nada. Y cumplí todos mis sueños: jugué en mi Peñarol, jugué en grandes equipos europeos, estuve en el Mundial con mi país. ¿Qué más se puede pedir?"

"Soy un hombre de familia", dijo más tarde: "estoy dedicado a mis dos hijas y no me obsesiono. Veo muy poco fútbol en la televisión y cuando deje de jugar me alejaré completamente de este mundo", mencionó.

Y habló sobre sus planes cuando finalce su carrera: "me dedicaré a los caballos que son mi otra pasión. Tengo una gran propiedad y quiero criar estos animales extraordinarios. Me imagino haciendo eso, teniendo una vida tranquila, sin fútbol. Y viajar, quiero viajar y regresar a Porto, mi segunda ciudad".