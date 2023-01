Peñarol: “Tenemos que mejorar, redoblar esfuerzos y trabajar más”, aseguró Alfredo Arias

Fútbol uruguayo

Alfredo Arias, nuevo entrenador de Peñarol, dialogó con ESPN y con la prensa radial luego del partido amistoso frente a Estudiantes de La Plata de este jueves y aseguró que hubo conclusiones “negativas”, y que su equipo debe “mejorar, redoblar esfuerzos y trabajar más”.

“Contamos con la gran ventaja de los nueve días de pretemporada y los diez días que tuvimos conociendo al plantel. Me vino bárbaro esa decisión que fue tomada por (Pablo) Bengoechea y por el presidente”, dijo el director técnico que debutó en el Campeón del Siglo.

Afirmó que “no hay un técnico que piense que a los 7 minutos va a ir perdiendo 2-0, no lo deseo nunca más. Lo que se dio hoy no se da siempre. Ojalá los jugadores entiendan que van a tener esa ayuda extra de que están en este equipo y no se rindan. Le tenemos que agregar el jugar mejor con la pelota y defender mejor”.

Los nuevos fichajes “no necesitan carta de presentación, son todos muy buenos jugadores. Los elegimos para que nos aporten energía. Tenemos jugadores que jugaron y que son muy buenos, pero necesitan de estos que van a llegar para jugar un poquito más sueltos”.

“Ojalá” que puedan jugar el próximo martes ante San Lorenzo, destacó, y agregó que “dos de ellos pueden tener minutos”, que son Abel Hernández y Carlos Sánchez, quienes ya están habilitados. Leonardo Coelho y Sebastián Rodríguez están a la espera del TMS.

“A la gente sólo le agradezco. No pensé que iba a venir tanta gente, siendo sincero. Pensé que iba a venir poca gente porque en otro equipo hubiese pasado eso. En otro equipo, a los 7 minutos nos hubiesen querido matar, pero empezaron a alentar. Eso siempre pasó acá y se volvió a encender esa llama”, contó.

“Hoy le dimos el click para que se encienda esa llama, ahora está en nosotros contagiarlos de más fuego. La gente es inteligente, si nos acompaña es porque lo merecemos y si no nos acompaña es porque no lo merecemos. Si nos insulta es porque perdimos y si nos alienta es porque ganamos, es el rol del hincha. Es al revés, tenemos que contagiar, que vea que su equipo no se rinde. No siempre jugó bien Peñarol, pero nunca se rindió”, concluyó.

