Peñarol: “Tenemos que ganar como sea ante Liverpool”, aseguró Giovanni González

"Debemos mejorar la definición para no sufrir los partidos", agregó.

Peñarol derrotó 1-0 a Wanderers en el Parque Viera por la novena fecha del Torneo Clausura. Mauricio Larriera metió mano en el equipo y una de las modificaciones que hizo: poner a Giovanni González de volante por la derecha y mandar a Juan Acosta al lateral.

González dio una entrevista al programa Último al arco en la Sport890 sobre lo que fue desempeñarse en esa posición: "Me sentí bien. Hacía tiempo que no jugaba ahí. Jugué todo un campeonato en ese lugar cuando estuve en River Plate y fue por eso que Leo Ramos me llevó a Peñarol".

"Hay mucho desgaste porque hay que atacar y ayudar al lateral", expresó. Aunque dejó en claro que Wanderers atacó más por el sector izquierdo de la defensa de Peñarol: "El mayor volumen de juego de ellos era por su lado derecho, por eso no tuve tanto trabajo. Pero constantemente tenía que cerrar las espaldas de Jesús (Trindade) y el Mota (Walter Gargano). Pero me sentí bien en líneas generales".

Ante el Bohemio contó con una situación de peligro: "Generamos una pared con el Canario. Vi el callejón, me metí e intenté definir cruzado. De todas maneras, no me salió cruzado. Pero cada vez que llegaba al último toque estaba muy cansado y ahí se te apagan las luces".

El futbolista de 26 años quedó conforme con la actuación del equipo ante Wanderers: "Fuimos superior en gran parte del juego y manejamos muy bien la pelota". Pero se refirió a una de las grandes falencias: "Debemos mejorar la definición para no sufrir los partidos".

El próximo rival de Peñarol será el puntero del Torneo Clausura, Liverpool. "Es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien. Participa en copas internacionales y tiene una línea de juego muy marcada con el entrenador", opinó González. "No me sorprende que esté arriba. Tienen un goleador tremendo como es el Colo Ramírez", recalcó.

El viernes 26 de febrero el Carbonero irá a Belvedere y sabe que es una final por el Clausura. De conseguir los tres puntos quedará a dos del Negro de la Cuchilla: "Tenemos que ganar como sea ante Liverpool", concluyó González.

