Peñarol: "Tenemos jugadores ganadores y si se les toca el orgullo demuestran", dijo López

Fútbol uruguayo

El entrenador de Peñarol, Diego López, mostró su alegría por la victoria 2-1 ante Plaza Colonia en tiempo de adición en el Campeón del Siglo y mencionó: "estos partidos dan mucho desde lo anímico".



"Creo que fue un cotejo muy intenso", dijo el "Memo" abriendo la conferencia y agregó: "no nos merecíamos este sufrimiento. En el primer tiempo fuimos muy superiores, pero hay que hacer los goles. Cuando nos empataron se complicó, tuvieron para hacer lo segundo lo erraron y lo hicimos nosotros. Esto es fútbol y cuando no se concreta, muchas veces se paga".

Sobre cómo vivió la contra rival que Umeres efinió afuera con el arco vacío y podía haber significado la derrota, contó: "fue una locura, porque hay que tratar de ganar y como estamos corriendo de atrás, sumar. Cuando no se puede, más en cotejos como el de hoy cuando haces de todo para el triunfo, no se pude perder. Por suerte no se concretó y habrá que arreglar en defensa y estar más atentos para que no nos suceda más".

"Fue una victoria importante en todo sentido", añadió y explicó: "por la forma, como se movió la pelota, con los de afuera en buen nivel y concretando. Se hizo todo para ganar y quizás costó demasiado. Tenemos que seguir mejorando, no dejar dar vueltas a los atacantes, no defender de esa forma porque hoy salió bien, pero en otros partidos no".

Crecimiento

El "Memo" expresó que ganar este tipo de partidos en la hora: "siempre dan un golpe anímico. Además, los tres puntos son claves y más en este equipo que te exige. El equipo a la hora de recuperar y buscar la segunda pelota mejoró mucho".

"Me gustó que se dio la continuidad a lo que se estaba haciendo por más que el gol no llegaba", dijo del accionar aurinegro: "les pedí que insistieran, con mayor intensidad, fuerza, pero siempre con equilibrio que es fundamental".

"Somos Peñarol y conscientes que tenemos que ganar, pero el equipo esta adoptando una forma de hacerlo que es jugando al fútbol. Tenemos algunos futbolistas jóvenes que lo hacen con mucha intensidad, se animan. Los grandes toman responsabilidades y de esta forma es como la que me gusta Peñarol. Contamos con jugadores ganadores y cuando se les toca el orgullo demuestran".

Sobre que espera de sus rivales en los cotejos del domingo pensando en recortar unidades, López fue firme al decir: "lo más importante en este caso es mirar lo nuestro y enfocarnos en ello. Es lo que hizo siempre este grupo, no te distraes con nada y es fundamental pensando en lo que se viene por delante".