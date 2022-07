Peñarol: “Siento orgullo y felicidad de estar en el club que soy hincha”, dijo Lozano

Fútbol uruguayo

Brian Lozano fue presentado este viernes como nuevo refuerzo de Peñarol. El volante ofensivo estuvo en el Palacio Cr. Gastón Guelfi y dialogó con la prensa presente.

“Siento orgullo y felicidad de estar en el club que soy hincha”, comenzó diciendo. “Vengo en búsqueda de recuperarme mentalmente y aportarle al equipo, que es lo más importante. El objetivo es conseguir campeonatos”, siguió.

Aseguró que “hace un tiempo no vengo disfrutando del fútbol, que pasó a segundo plano”. Él, Peñarol y Santos Laguna están “haciendo un esfuerzo económico. Lo más importante es recuperar la confianza, disfrutar de lo que me hace feliz”.

“Soy una persona que mira 24 hora fútbol, pero no sentía felicidad dentro de la cancha. Le estaba fallando a mis compañeros, estaba pensando en mi persona”, apuntó, y agregó: “Hubo un momento que no aguanté y me expresé, no fue para vender humo, sino no estaría acá. Estoy en el equipo que quiero”.

Su familia “va a ser muy importante porque soy familiero”. “Es bueno retroceder en algunos aspectos y recuperarse. En lo deportivo no estoy haciendo ningún retroceso”, ahondó.

“No estoy pensando” en la selección uruguaya y en el Mundial porque “fue una de las cosas que me han afectado, como lesionarme en el mejor momento de mi carrera y ver una lista de 50 jugadores y no verme”. Añadió que “no me adelanto, trato de disfrutar y hacer las cosas bien en Peñarol. Si no estoy, apoyaré”, continuó.

“A Mauricio (Larriera) lo tuve en Defensor, se cómo trabaja. Estoy a la orden y donde quiera ponerme”, dijo, y añadió: “Me gusta y me siento cómodo como extremo izquierdo con la libertad de moverme”.

Sobre su charla con Pablo Bengochea, dijo que “hablamos poco”, pero “ya habíamos hablado de la historia del club. Cuando a uno le hablan de Peñarol, le mueve mucho. Lo veía jugar de niño y verlo todos los días va a ser un sueño”, comentó.

“No me pesa” haber jugado en Nacional. “Tomé la decisión para cumplirle el sueño a mi padre. En su momento me dijo ‘no me voy a ir sin verte jugar en primera ni en Nacional’. Soy lo que soy hoy por él”, contó el futbolista.

“Es un orgullo para la familia” lo que está haciendo en Nacional su sobrino Leandro, “pero ojalá le pueda ganar el duelo”, concluyó.

