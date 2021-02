Peñarol: “Si me quisieran se arregla en cinco minutos. Hoy está frío”, dijo Aguirregaray

Fútbol uruguayo

El retorno de Matías Aguirregaray a Peñarol se dio prácticamente como un hecho hace poco más de un mes en filas aurinegras, pero luego la operación quedó en stand by. Así lo reconoció el propio jugador este jueves en diálogo con el programa ‘100% Deporte’ de Sport 890, en el que contó algunos vaivenes que se dieron en su negociación con los aurinegros y que hoy lo tienen a la espera y evaluando opciones del exterior.

“Después de rescindir en Arabia el primer llamado fue de Darío Rodríguez, que estaba de secretario técnico en Peñarol y ya me había llamado en setiembre. Estuve esperando eso pero no salió. Con la nueva dirigencia también recibí algún llamado y estuvimos cerca, pero hoy está mucho más fría la cosa. Estoy evaluando tres o cuatro posibilidades que tengo de afuera, pero siempre con la prioridad para Peñarol, que siempre fue el sueño con mi familia después de rescindir en Arabia”, expresó.

“Con el presidente Ignacio Ruglio hablé dos veces; una para saludarnos en Año Nuevo y otra para avisarme que iba a hablar con mi representante (el argentino Gustavo Ghezzi). También hablé con Pablo Bengoechea, pero me dijo que él no se iba a meter en este contrato y se lo pasó a Ruglio, que habló con mi representante”, agregó el Vasquito, a quien lo une un lazo casi familiar con el hoy director deportivo de los carboneros, un amigo muy cercano a su padre Óscar Aguirregaray.

“Le pasamos una propuesta a Nacho Ruglio a principios de enero y nos dijo que iba a analizarla. A los 10 o 15 días le escribió a mi representante que las diferencias económicas eran muy grandes y que estaban viendo otras cosas. Que no quería tenerme muy atado e iba a mandar algo definitivo en el correr de la semana, pero luego mi representante no recibió nada. También nos dijeron que el puesto estaba cubierto y en el medio contrataron a otro lateral derecho (Maximiliano Pereira)”, contó.

“Yo seguí entrenando. Me llamó Estudiantes de La Plata y me envió una propuesta formal, pero le dije que la prioridad la tenía Peñarol, que era mi ilusión. Agustín Alayes (director deportivo de Estudiantes) sabe el sentimiento que yo tengo. Ahora mi representante lo llamó y Alayes le dijo que ya habían gastado el presupuesto que tenían previsto. A todos los que me llamaron les dije que la prioridad la tiene Peñarol. Hoy tengo otras opciones de Chile y Argentina”, manifestó.

“Lo último que recibí de Peñarol fue un mensaje de Guillermo Varela diciéndome que todos me quieren, tanto Pablo como Gabriel Cedrés y los directivos, y que él personalmente iba a hacer el intento de llevarme aunque el puesto esté cubierto. Es media confusa la cosa. Vía mail le pasó una propuesta informal a mi representante, pero todavía tendría que preguntarle al presidente si están de acuerdo y ahí ver si se puede hacer algo. Hoy lo veo más frío porque no me han llamado Nacho ni Pablo”, dijo.

“Entiendo que el puesto esté cubierto y tampoco tienen ningún compromiso conmigo”, añadió Aguirregaray, y desmintió que haya pedido un sueldo inaccesible para el club. “Es mentira que pedí un contrato maravilloso. Lo que pedí es lo mismo que ganaba en Peñarol la última vez que estuve en 2015/16, pero no mandaron una contraoferta”, aclaró.

“Creo que eso se arreglaría en cinco minutos porque saben las ganas que tengo de estar ahí. Si ellos tuvieran ganas harían un esfuerzo y yo ya estaría ahí hace tiempo. Hace tres o cuatro meses que vengo entrenando y esperando esa posibilidad. Ya saben lo que doy. Volveré cuando me llamen, me valoren y me quieran. Creo que este era el momento justo porque me agarra libre y en una edad buena, pero eso no lo resuelvo yo, sino los que están hoy en Peñarol. Al hincha no tengo que decirle nada. Le demostraré dentro de la cancha”, concluyó.

