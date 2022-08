Peñarol: “Se me trabó el pie en el barro”, explicó Brian Lozano sobre su lesión muscular

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Brian Lozano, quien debutó el pasado lunes con la camiseta de Peñarol, no fue incluido en la lista de concentrados para el partido ante Defensor Sporting y este domingo estuvo en Los Aromos trabajando en la recuperación para llegar al próximo fin de semana.

“Contra Fénix, en una jugada desafortunada, Lucas (Viatri) me descargó la pelota y cuando fui a pegarle se me trabó el pie en el barro. Por la inercia seguí con el impulso y se me apretó un poco el cuádriceps”, contó el Huevo al programa ‘Punto Penal’ de Canal 10.

“Siento un poco de molestia y frustración porque no soy de lesionarme muscularmente. Justo se dio esa jugada que hoy me deja afuera y en lo personal me duele mucho porque no me gusta perderme ningún entrenamiento y mucho menos un partido. Me da un poco de frustración e impotencia”, reconoció.

Lozano comentó que su idea es estar a la orden para el cotejo ante Albion, previsto para el sábado que viene. “La intención es esa. Trabajar, ir midiéndonos, hacer la cosa bien y llevar todo en el proceso”, explicó.

Más allá de destacar que está “cumpliendo un sueño” al jugar en Peñarol, sabe que “lo principal es el equipo”. “Ojalá podamos conseguir los resultados positivos que se necesitan. El arranque del campeonato no fue lo que queríamos pero hoy tenemos un partido lindo para poder ganar y empezar una racha positiva”, dijo.

En ese arranque hubo un cambio de director técnico con la llegada de Leonardo Ramos en lugar de Mauricio Larriera. “Cada entrenador tiene formas diferentes de trabajar y tenemos que adaptarnos a la de Leo (Ramos), que es mucho más motivacional”, sostuvo.

“Ahora tenemos una semana de trabajo con Leo y trataremos de adaptarnos para conseguir lo que queremos, que son resultados positivos”, dijo, y se refirió también a su momento personal, ya que “ha sido todo una locura” el último mes porque “se dio todo muy rápido” en su retorno al país para jugar en Peñarol.

“Yo no me sentía bien conmigo mismo y desde que llegué he estado tratando de solucionar mis temas y de estar bien conmigo mismo. El tema de la mudanza, cuando se venga mi familia y jugar. Creo que todo eso a veces se va acumulando pero me siento más tranquilo cerca de mi familia”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy