Peñarol: “Ruglio y la gente que maneja al club chocó con la realidad”, dijo Errico

Fernando Errico, consejero de Peñarol, analizó el 2022 de los aurinegros al que calificó “para el olvido” y cuestionó la actuación como presidente de Ruglio, las decisiones adoptadas y la pérdida económica por la no clasificación a la Libertadores.

Errico, entrevistado en el programa Hombres de fútbol (Radio 10.10 AM), fue al “hueso” analizando el presente mirasol: “Fue un año para el olvido, de los más magros. Fallamos tremendamente en los dos períodos de pases que hubo”.

“El presidente [Ignacio Ruglio] y la gente que maneja al club lo quisieron hacer a su manera y chocaron con la realidad. No se apostó en alto, no se soñó en grande, por eso estamos así. La mesa chica falló”, reflexionó.

“Estoy totalmente dolido”, expresó el dirigente, y fue a más: “Me siento mal. Después de mi familia, lo que más quiero es Peñarol. Pasé mal este año porque no puedo ver al club deportivamente así”.

“A Pablo [Bengoechea] no le dieron las armas”, dijo, y prosiguió: “Todo pasa por la cabeza del club. Ruglio mantuvo con su gente la mentalidad de no gastar, y si no lo hacés no pasan cosas buenas”, aseveró.

“Perdimos tres millones de dólares por no clasificar a la Copa Libertadores y un millón por no haber sido campeones uruguayos. Es un año muy malo por donde lo mires”, mencionó, y complementó: “Hay que armar un buen equipo para ganar la Copa Sudamericana. A los buenos jugadores hay que pagarles y, aunque no juguemos Libertadores, Peñarol seduce igual. La gran mayoría de los jugadores quieren jugar en nuestro club”.

