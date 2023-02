Peñarol: “Ramírez, con esta directiva, difícil pueda volver en el futuro”, dijo Moratorio

Fútbol uruguayo

No vuelvas más aquí

El delegado de Peñarol en la AUF, Gonzalo Moratorio, se refirió al frustrado retorno de Gastón Ramírez a los mirasoles y dijo que ahora con esta directiva: “seguramente no va a tener opciones de volver”

Moratorio, entrevistado en la radio “Carve Deportiva” (10.10 AM) y fue consultado por lo sucedido con Ramírez: “generó una tristeza importante. Siempre estuvo, durante años, el ida y vuelta con Gastón para su retorno, más que es un jugador de la casa formado en el club”.

“Que estuviera prácticamente arreglado, con un preacuerdo establecido y que faltando muy pocas horas para el cierre del período de pases no venga y encima vaya a jugar a otro equipo (River Plate) por menos dinero y que será rival directo de nosotros en la Copa Sudamericana, me dolió muchísimo”, aseveró.

“Con el representante ya tenemos algunas experiencias de este tipo”, dijo sin mencionar a Pablo Bentancur y fue a más: “es bastante lamentable todo. Allá él, es un profesional y es su vida y tendrá que hacerse cargo de su decisión”.

“Con esta directiva no va a tener ninguna opción para volver”, dijo hablando sobre el futuro y comentó: “capaz que en unos años, cuando estén otras personas, puede haber otra valoración. También si corre agua bajo el puente, a veces, las cosas ceden un poco. Ahora esta provisionalmente cerrada la opción”.

Por último sobre el pedido de postergación del partido de la tercera fecha realizado por Boston River y que no fue aceptado, explicó: “fue raro porque no nos avisaron previamente del mismo, ya que se podía haber conversado. El área deportiva me indicó que consultara cuando quedaría ese partido e iba a ser tres días antes de enfrentar a Liverpool, un rival muy importante, difícil y a diez días del clásico. Era muy difícil hacerle esa concesión. El área deportiva optó por jugar el domingo y se acabó la polémica”.

