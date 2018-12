Peñarol: "Quiero jugar el clásico en el CDS con público visitante", expresó Barrera

Fútbol uruguayo

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, confirmó que Peñarol quiere ser local en el Campeón del Siglo en el clásico que le corresponda por fixture, ya sea en el Aperura o Clausura.

"Quiero jugar el partido clásico en el CDS con público visitante", dijo en conferencia de prensa el titular aurinegro: "creo que sería un buen mensaje para todos y es lo que opina y piensa Peñarol"-

"Creo que están las condiciones dadas para que se pueda garantizar el espectáculo y por eso es que vamos a pelear"; mencionó más tarde, reafirmando lo que es uno de sus objetivos en la próxima temporada.

Luego de estar reunido con el presidente de Nacional, José Decurnex expresó: "me llevo una muy buena impresión y es claro que tenemos objetivos comunes. Hay temas institucionales que queremos transitar juntos".

En el plano deportivo, Barrera no dudó en señalar: "hemos definido que no queremos traer 15 o 16 jugadores como ha pasado otros años. En el semestre pasado arribaron cuatro refuerzos y apostamos a una fórmula similar. Esperemos que las incorporaciones sean pocas y de calidad para cubrir los lugares donde no haya renovaciones".

Por último habló de la continuidad del argentino Maximiliano Rodríguez: "tenemos una excelente relación y está muy contento con el Uruguay. Me manifestó es que está muy a gusto y lo que le ofrecí es ser tricampeón este año venidero y hacer un muy buen papel en América".

