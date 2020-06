Peñarol: “Pueden ser mis últimos cuatro meses en el fútbol”, dijo Cristian Rodríguez

Fútbol uruguayo

Ayer por la noche surgió una noticia que sacudió a Peñarol: Cristian Rodríguez estaba desgarrado y poseía un sobre peso de cinco kilos.

El capitán de Peñarol habló con el programa Cien por cientos deportes, en la Sport890, sobre esta información: "La situación es que antes de volver a los entrenamientos con el club, estuve trabajando con un profe y tuve accidente muscular donde me abro de piernas. En Peñarol me hago una resonancia y me dio que era un pequeño desgarro".

El "Cebolla" dejó en claro que está haciendo "trabajos en doble horario" y la semana que viene podrá reintegrarse a los entrenamientos con sus compañeros.

"Estoy yendo a entrenar a Los Aromos, aunque no lo hago con el resto del grupo porque no puedo manejar la pelota debido a la molestia que tengo con el aductor. Entreno doble horario: de mañana en Peñarol y de noche en mi casa", explicó.

Rodríguez manifestó que viene "con otra cabeza y pueden ser mis últimos cuatro meses en el fútbol. Quiero entrenar, jugar y para agosto llego de taquito, sobrado".

"Invitaría al que escribió la nota a que venga a Los Aromos: me pese y me digan donde están los cinco kilos de más. No sé quién informa de la directiva, pero le digo que me pese. Acá hablar es gratis y estoy tranquilo. Estuve tres meses pensando sobre mi futuro y quiero cumplir mi contrato, que le quedan cuatro meses, para después irme bien", comentó.

Rodríguez aseveró que el peso que tuvo el año pasado, y cuando se proclamó campeón uruguayo con Leonardo Ramos, fue de "90 kilos. Ahora estoy con 90 y medio. No sé porque dicen que hay cinco kilos de más".

"Vengo de una racha negativa, pero en la cuarentena tuve mucho tiempo en el campo y pensando que iba a ser mi futuro. Quiero disfrutar estos cuatro meses y tratar de ganar todo lo que pueda. Busco hacerlo bien estos cuatro meses para saber dónde estoy: si sigo o no", expresó el "Cebolla".

"Esto de la racha negativa y los comentarios es porque ser el capitán de Peñarol es una responsabilidad muy grande, la aguja está muy alta. La gente siempre quiere ganar y uno se está comiendo los garrones", aseveró.

El "Cebolla" contó cuál ha sido su problema físico: "Tuve una lesión de soleo y demoré en recuperarme. Esto se debió a mi forma de juego que es muy explosiva".

El capitán de Peñarol se encargó de marcar que él es muy profesional: "Lo sabe todo el mundo que no estoy de joda. Eso no se cuestiona. Soy cien por ciento profesional. Me encanta el campo y tengo el derecho de irme los fines de semana. Todos saben que tengo un carácter especial, pero saben las cosas que hago por Peñarol".

"Entreno de lunes a sábado en doble horario. Al clásico llego y bien. No voy a correr como cuando tenía 18 años. Yo no vengo a Los Aromos a tirarme en una camilla, sino que entrenó con todas las ganas. Los Aromos es mi segunda casa y es familia", enfatizó.

Por último, recalcó que todavía no arregló su deuda con el club: "Aún no arregle con Peñarol por el tema de la deuda. La idea mía era refinanciarla toda, aunque tengo al derecho de pedirla toda. Estamos esperando que es lo que sucede".

