Peñarol: “Nunca creí que iba a terminar pateando las pelotas paradas”, dijo De Los Santos

Fútbol uruguayo

Peñarol sumó su cuarta victoria consecutiva en el Torneo Clausura tras superar 3-1 a Cerro. Pero uno de los puntos altos en el Carbonero es el juvenil Matías De Los Santos.

El futbolista de 21 años habló en cien por ciento deportes y se refirió sobre la victoria ante Cerro: "Fue un partido complicado, pero lo pudimos abrir con el primer gol y después mejoramos"

Diego López ha usado a De Los Santos como volante central o volcado en alguno de los costados, pero el jugador de Artigas aseguró que le gusta jugar "pegado a la raya o bien por el medio". Además, agregó que "nos complementamos mucho con el Mota (Gargano) y Guzmán (Pereira). La razón es que hablamos mucho".

Una de las grandes cualidades de De Los Santos es su muy buena pegada: "todos los días trabajo mucho para mejorar en la pelota quieta" y añadió que "nunca me imaginé que iba a patear las pelotas paradas porque en el equipo hay buenos rematadores: el Cebolla (Rodríguez), Gabriel Rojas y Jesús Trindade".

El sábado dos de noviembre Peñarol venció 2-1 a Plaza Colonia. El gol del Pata Blanca fue un penal que le hizo Fabricio Formiliano a Cecilio Waterman, pero la génesis se dio con una pelota que perdió el juvenil carbonero.

"Cuando perdí la pelota con Plaza Colonia, corría desde atrás al jugador y yo me decía que ‘no sea gol, que no sea gol'", sentenció De Los Santos. Además, recalcó que nadie del grupo le recriminó algo y "todos me dieron para adelante".