Peñarol: "No se si estaba la necesidad de vender a todos los jugadores", dijo Saralegui

Mario Saralegui, recientemente cesado en Carlos Mannucci de Perú, dialogó con Último Al Arco de Sport 890 sobre el mercado de Peñarol y el regreso de Luis Suárez a Nacional.

Con respecto de las incorporaciones del aurinegro, dijo que "lo que me pregunto es por qué se espera hasta última hora, no es bueno armar un plantel una semana antes de un torneo".

"Hay que esperar y tener cuidado con lo que uno dice", añadió, y siguió: "Han traído muchos jugadores que se tienen que acoplar, pero armaron un buen grupo con jugadores de diferentes características".

"Ojalá pueda pelear el campeonato, pero no está en la mejor situación por cosas que han pasado y no entendemos, como por qué se vendieron tantos jugadores, habría que hacer un análisis muy profundo de los números", comentó el ex entrenador mirasol.

"Venden a (Facundo) Torres en 10 millones de dólares, después le entra mucho dinero por otros conceptos y por eso no se si estaba la necesidad de vender a todos los jugadores que se vendieron", apuntó, y señaló que "esa es la pregunta que se están haciendo todos los hinchas. Se desarmó un equipo que estaba armado y armar nunca es fácil".

En la otra vereda

La llegada de Luis Suárez a Nacional "le hace bien al fútbol uruguayo porque es un fútbol chato, más allá de Peñarol o Nacional". Esto "moviliza a la gente y cada equipo intentará ganar", además de hacer que "Peñarol se tenga que preocupar".

"Malo no es para el fútbol como espectáculo, pero de cara al Mundial no era la mejor opción, es una liga especial", afirmó. "Para la selección, hubiera preferido que siga en Europa, pero habrá razones que lo movieron. Hasta que sucedió, creía que no iba a venir", cerró.

