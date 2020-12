Peñarol: “No se descartó lo de Diego Aguirre”, dijo el flamante presidente Ignacio Ruglio

Fútbol uruguayo

"Todavía no tengo claro lo que pasó ayer", aseguró Ignacio Ruglio tras convertirse en el nuevo presidente de Peñarol. "Veo las llamadas y los mails y aún no lo creo. Mensajes de presidentes del mundo, jugadores históricos y actuales. Me quedo con los que he hecho relación como José María Giménez y mi querido Nahitan Nández", agregó en una entrevista con el Polideportivo de Teledoce.

El flamante mandamás carbonero dijo que fue "una elección histórica". Y detalló: "festejamos porque es la culminación de varios años de trabajos. Pero el verdadero festejo será si en los próximos tres años podemos hacer lo que propusimos: acomodar los números del club, empezar a ganar y dejar de cometer los errores históricos".

Ruglio tendrá en su equipo de trabajo a Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés: "Gaby va a ser el gerente deportivo y Pablo se va encargar de lo macro. Pero con un presidente que va a elegir. Tengo derecho a decir que me gusta este u otro técnico, pero lo vamos a discutir con ellos y me aconsejarán".

Tocó el tema de la continuidad o no de Mario Saralegui: "Pablo siempre me ha dicho: ‘el club que queremos construir respeta los procesos'. Mario es una gloria del club y el 30 de diciembre se le termina el contrato y ahí le diremos si continúa su periodo o no".

Ruglio se refirió a uno de los grandes cambios que habrá en su gestión: "Establecimos una planificación deportiva que la maneja la institución y es el director deportivo el que arma el equipo. El DT que viene complementa al equipo, pero no arma uno nuevo. Porque una de las cosas que vi mal del oficialismo: un entrenador viene y te trae diez jugadores. La responsabilidad es del gerente y del presidente".

"Pablo ya tiene pensado futbolistas y nosotros también. Tenemos que ver los contratos que se terminan y son esos a los primeros que debemos llamar. Porque nos tenemos que reforzar bien y debemos ganar el clausura para ir por el campeonato uruguayo Néstor Gonçalves", explicó.

No le cerró las puertas a Diego Aguirre, quien formó parte de la campaña de Juan Pedro Damiani: "No se descartó lo de Aguirre. Queremos saber las condiciones en las que vendría: económicas y deportivas. Tengo mucha relación con él. Para Bengoechea es un candidato".

Dio un nombre de un futbolista y de dos entrenadores: "Hable con Gastón Ramírez, Diego Alonso y Gustavo Poyet. Él me recibió en China y me dijo que estoy a la orden. Me conocen y saben que en algún momento esto iba a llegar".

Juan Pedro Damiani

Ruglio contó lo que le pidió a Damiani: "Le pedí yo que no formara parte del consejo directivo". Agregó: Tengo 41 y le dije que lo voy a necesitar y sé que muchos de los socios que me votaron son anti Damiani".

Confesó cuál ha sido uno de sus pedidos para esta nueva comisión directiva carbonera: "Se lo dije a Juan Pedro y a todos los demás: quiero que sea presidente honorario del club de forma unánime por la asamblea representativa".

