Peñarol: “No quiero volver, pero si la situación me lo impone lo haré”, dijo Damiani

“Ruglio es el padre de la política de Peñarol y lo que no me gusta es que él Nacionalizó a Peñarol”, dijo el expresidente carbonero.

Juan Pedro Damiani habló con Tirando Paredes, en la 1010, sobre diferentes temas: el aniversario del Estadio Campeón del Siglo, su posible vuelta a la presidencia de Peñarol, la gran preocupación que tiene por el club y las diferencias que posee con algunos dirigentes.

El sábado pasado el Campeón del Siglo cumplió cuatro años y el expresidente de Peñarol se refirió a esto: "Me llegaron un montón de mensajes y me alegró al alma porque este estadio lo considero mi quinto hijo".

"El Campeón del Siglo no se hubiera hecho con un gobierno colegiado. Los demás directivos no creían o mejor dicho no querían. Por eso, acá entra lo que son los egos y es una obra fantástica y eso lleva un esfuerzo institucional notable", sentenció.

Damiani dejó en claro que tomó la decisión de retirarse del "fútbol porque había conseguido un montón de mis objetivos, aunque me faltó uno: ganar la Copa Libertadores. Soy muy critico de la división del club y pensé que retirándome el club iba a entrar en una etapa de reconciliación".

"Mi objetivo es colaborar con el club debido a la experiencia que tengo. No quiero volver a la institución, pero si la situación me lo impone lo haré", afirmó.

"Peñarol tiene un montón de complejidades que debe abordar desde el realismo y no desde el populismo. Esto último son las visiones románticas y que después en las practicas lleva a momentos complicados de empresas, países y clubes. Por ejemplo: ‘nos salvamos poniendo un dólar todos los hinchas'", enfatizó.

Damiani dejó en claro que debería haber una línea única a seguir en club: "Lo ideal sería que todos se aliñen por el bien del club y que dejen sus agendas políticas. Creo que hay que hacerse cargo y Peñarol siempre fue un club muy presidencialista, pero es así como funcionan los clubes grandes en todo el mundo".

El expresidente de Peñarol contó cuáles son las deudas que tiene el club con él: "En los últimos seis meses de mandato, había decidido hacer un fideicomiso para que la institución tenga recursos. Dejé a la comisión directiva que me pagara con tiempo y ellos han cumplido muy bien. Además, están cumpliendo con algunas deudas con la familia y no tenemos apuro".

Damiani aseveró que "la compra de los terrenos del CDS lo hice con mi bolsillo. Son cosas que se filtran para hacer daño, nunca puse fechas para cobrar y siempre estoy buscando ayudar al club. Lo fundamental son otras cosas. Pero la preocupación está en que yo me presente y gane".

El exdirectivo habló sobre la elección de Diego Forlán como técnico de Peñarol: "Tiene todas las condiciones, la experiencia de haber jugando en grandes equipos del mundo. Es una buena apuesta, pero hay que ver después porque el debutar en un club grande no es fácil, aunque es una apuesta importante".

"Si Barrera se vuelve a presentar lo apoyo y en el caso que no lo haga buscaría armar una lista única. Porque los egos todos los tenemos y considero que se debería armar algo con gente que está acostumbrada a gestionar y que no venda espejitos de colores", explicó.

Por último, se manifestó sobre Ignacio Ruglio: "Nacho es el padre de la política de Peñarol y lo que no me gusta es que él nacionalizó a Peñarol. Él creó la 2809 y después generó su propia lista".

