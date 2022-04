Fútbol uruguayo

Peñarol: “No me voy contento porque perdimos, pero sí entusiasmado”, dijo Larriera

“Hay que mejorar la concentración en jugadas que se supone que no tiene riesgo, como saques laterales. Son errores garrafales”, lamentó.

“Me voy con el gusto amargo de la derrota, y más por la forma y el momento en que nos convierten, que es la segunda vez que nos pasa. En este tipo de competencias esos errores suelen costar carísimo”, lamentó Mauricio Larriera, entrenador de Peñarol, luego de la derrota 1-0 a manos de Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

“Por lo que mostró el equipo, por ser competitivos, por haber pasado momentos medio complejos pero a la vez complicar a Cerro Porteño, que es un buen equipo, empiezo a ver minutos de un funcionamiento al que le estamos buscando la vuelta y me entusiasma para lo que viene”, agregó el director técnico carbonero.

Sobre lo que hay que mejorar, fue claro: “La concentración en jugadas que se supone que no tienen riesgo, como saques laterales. Después hay que mejorar otro montón de cosas para ganar. Pero si mejoramos eso no nos van a convertir tan fácilmente. En estas competencias suelen costar caro ese tipo de errores, que el principal es el entrenador”.

“Hoy fuimos un equipo más competitivo que en el primer partido y en ese sentido me voy entusiasmado porque nos quedan tres partidos. No me voy contento porque perdimos, pero sí entusiasmado. Depende todo de nosotros”, señaló el floridense, quien afrontará el duelo con Olimpia “como merece encararse la copa y como se encaró hoy; tratando de ganar”.

“Siempre intentamos ganar, incluso de visitante. Esta institución merece que así sea. A veces equivocamos los caminos y cometemos errores, pero la intención siempre es ganar. Que no haya fútbol local nos va a permitir recuperar algún soldado que viene medio herido”, valoró, y habló de la presión por no ganar de visitante.

“Es una presión interna que la vivimos el año pasado en la Sudamericana y que recepcionamos muy bien con el plantel porque sabemos la calidad del equipo que tenemos y que podemos llegar a desarrollar como forma de fútbol. Nos tocó el privilegio de pasar una fase en la que nos daban muertos el año pasado y debemos encararla de la misma manera. Es el discurso que tengo hace un año y cuatro meses. Si lo cambio ahora, seguramente no nos vaya bien”, indicó.

“Históricamente al fútbol uruguayo le ha costado hacer diferencia de local. A mí me gusta más la valentía e inteligencia de ir a buscar resultados afuera. Con Colón hubo un primer tiempo donde el rival fue netamente superior, pero perdemos en la hora por un saque lateral. Son errores garrafales. Hoy nos pasó más o menos lo mismo. Esos cinco minutos iniciales y finales de cada tiempo tienen que estar cerrados, y nos pasó eso”, concluyó.

