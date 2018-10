Peñarol: "No existe tirar la camiseta y ganar los partidos", dijo Diego López

Fútbol uruguayo

El entrenador de Peñarol, Diego López, expresó que no se ocupa "aún del clásico" porque tienen por delante: "un rival que hay que respetar" como Fénix en el Capurro.

Entrevistado en el programa "Último al Arco" de Sport 8.90, López comenzó analizando la derrota ante Rampla: "perdimos en la cancha, pero hicimos todo en la semana para ganar el partido y no se dio porque jugó el rival. No tuvimos suerte a la hora de embocarle al arco, pero hicimos todo para hacerlo y a veces pasa".

Y dijo que no hay que enfocarse en el clásico cuando está Fénix por delante: "tenemos que ir partido a partido y respetar el rival, cualquiera que sea. Hay que trabajar durante la semana para conseguir el triunfo que queremos todos. No existe tirar la camiseta y ganar los partidos, sino que se preparan y eso es clave".

Para agregar: "es inevitable hablar del clásico pero como entrenador tengo la obligación de pensar y preparar de la mejor manera posible el duelo ante Fénix".

Juan Ramón

Diego López a la hora de hablar de Juan Ramón Carrasco no dudó en decir: "es un gran tipo, un amigo. He vivido mucho con Juan, aprendí un montón, como compañero y entrenador y es obvio que él va a querer lo mejor para su equipo y yo que gané Peñarol".

Y analizó: "vamos a ir con todo, ya que tenemos que ganar. Será complicado porque ellos juegan bien. Están peleando el descenso y siguen jugando al fútbol y no todos lo hacen. Fénix va a jugar con un grande y no cambia".

Más tarde habló sobre el enojo de Agustín Canobbio al ser reemplazado con Rampla y explicó: "es algo normal, lo hablamos y queda en la interna. Son cosas que pueden pasar, yo jugué al fútbol, me tocó salir y no le gusta a nadie. Lo hablamos y quedó entre nosotros".

Por último se refirió a la posibilidad de contar Cristian Rodríguez, al no ser citado por la selección uruguaya para la gira asiática: "es bueno que nuestros jugadores estén en la selección. Por ahí este momento era particular, por el viaje más que nada y se hubiera perdido este partido y no llegaba en las mejores condiciones para el clásico. Fue bueno para nosotros, aunque si le preguntas el Cebolla capaz quería estar en Asia".

