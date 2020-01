Peñarol: “Me sorprendió que los entrenamientos son muy organizados”, dijo el juvenil Lewis

Fútbol uruguayo

Con la pretemporada en marcha, Peñarol sigue preparándose para todo lo que se le viene en la temporada 2020. El entrenador Diego Forlán ascendió a varios juveniles para que formen parte del plantel principal. Uno de los elegidos fue el capitán de la tercera división: Kevin Lewis.

Lewis, de 21 años, habló en Quiero Fútbol, en la Sport890, sobre como han sido sus primeras prácticas en el equipo de Forlán: "Me sorprendió que los entrenamientos son muy organizados" y el "mayor hincapié que está poniendo es en la técnica y el control de pelota".

El juvenil es oriundo del pueblo llamado Cebollati, de Rocha, donde viven alrededor de dos mil personas. Sin embargo, Peñarol lo reclutó tras verlo jugar en el San Vicente del Chuy.

Lewis contó que le costó bastante adaptarse a la vida en la capital: "Al principio me costó mucho acostumbrarme a vivir en Montevideo. Ni bien llegué me robaron dos veces en menos de un mes", pero "nunca pensé en volverme al Chuy".

El juvenil juega de volante central y describió cuáles son sus principales características: "Al principio el Chueco (Perdomo) me ponía de volante externo, pero después pasé a jugar por el medio porque tengo mucho despliegue" y "me adapté tan rápido que me terminaron dando el brazalete de capitán".

Lewis recordó la primera vez que vio al actual entrenador de Peñarol: "Cuando Forlán salió campeón con Peñarol del campeonato número 50 y yo era alcanza pelota. Una vez que terminó la final Juan Ahuntchaín nos dejó entrar a la cancha y tocamos la copa. Fue una locura".

Además, se refirió a lo que busca Cachavacha de su equipo: "Él quiere jugar con mucha velocidad, intensidad y dinámica".