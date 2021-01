Peñarol: “Lo que quería era quedarme en Peñarol. Estoy muy feliz”, dijo David Terans

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La continuidad de David Terans en Peñarol hasta el cierre del Campeonato Uruguayo 2020 fue la primera gran noticia positiva confirmada bajo la presidencia de Ignacio Ruglio. “Era lo que queríamos mi familia y yo, al menos hasta que termine el Campeonato Uruguayo, y después veremos”, dijo el jugador el programa ‘Vamos que vamos’ de Radio Uruguay.

“Luego se tendrá que volver a negociar con el Atlético Mineiro, que es dueño de mi ficha, si Peñarol me sigue queriendo. Estoy feliz por eso porque puedo seguir con unos compañeros con los que pasé muy bien y me siento muy cómodo”, añadió quien fue el máximo anotador del equipo carbonero en 2020.

“Que yo siguiera dependía mucho de lo que quería Atlético Mineiro, pero no hicieron mucho problema porque yo igual en Brasil no iba a poder jugar. Se llegó a una rápida solución y fue lo mejor para todos. En ese sentido soy muy tranquilo y trato de no desesperarme por la situación. Por suerte se dio esta continuidad”, ponderó.

Larriera: “Un entrenador al que le gusta mucho el buen juego”

“Hoy estoy enfocado en Peñarol y en tratar de lograr el campeonato, que es lo que todos queremos. Nunca me tocó salir campeón en Primera Division y ojalá se pueda lograr. Es un club muy grande y exige campeonatos”, dijo, y comentó que en la primera charla no hubo demasiado diálogo con el entrenador Mauricio Larriera.

“Tenemos poco tiempo y mucho de que hablar. Tiene que dejar claro lo que quiere, cómo quiere que juguemos. Es un entrenador al que le gusta mucho el buen juego y trataremos de adaptarnos rápidamente”, sostuvo, y reconoció que no lo sorprendió la designación del nuevo director técnico aurinegro.

“Sabemos que es un gran desafío para él como para todos nosotros. Yo nunca había jugado en un equipo grande de Uruguay y me tocó jugar en Peñarol. Sabemos que es un gran entrenador, como lo ha demostrado en otros equipos. Está rodeado de gente que conoce muy bien al club y eso le hará bien. Nos ayudarán mucho en este camino”, vaticinó.

Lo que viene, el talento de Torres y la continuidad de Trindade

“A veces los resultados generan incertidumbre y malestar. Creo que a lo largo del Apertura e Intermedio merecimos tener más puntos de los que tenemos, pero el fútbol es en base a resultados y a veces se toman decisiones que uno no quiere. El fútbol es así. Para plasmar el buen trabajo que venimos haciendo en la semana hay que ganar”, remarcó.

Consultado por Facundo Torres, dijo que es el jugador que más lo sorprendió desde que llegó al club “por sus cualidades técnicas”. “Demostró en el clásico que es muy completo y constantemente se está moviendo. Genera espacios y eso es importante. Viene mejorando y aprendiendo mucho. Escucha a los más grandes y si Dios quiere le va a hacer muy bien a Peñarol. En el futuro ojalá pueda salir en el exterior”, agregó.

Por último, respecto a la renovación del contrato de Jesús Trindade, que por ahora está trancada, fue claro: “Esperaremos y Dios quiera que pueda seguir con nosotros. Demostró ser un jugador muy importante. Creo que ha sido el mejor jugador de Peñarol en 2020. Es muy parejo en rendimiento y ha elevado mucho su nivel de juego. Ojalá podamos contar con él”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy