Peñarol: "Lo de los inflables es inaceptable, la gran mancha negra del clásico", dijo Evaristo González

Fútbol uruguayo

El secretario general de Peñarol, Evaristo González, aseguró con respecto a los inflables que aparecieron en la tribuna Colombes que recordaban los asesinatos de los jóvenes hinchas carboneros Rodrigo Aguirre y Hernán Fioritto: "es la gran mancha negra del clásico".

"Sin duda es lo peor del clásico", dijo González en el programa de Canal 10, Punto Penal y mencionó: "es inaceptable, no queremos violencia, queremos a las familia en la tribuna"

Y amplió: "es apología de la violencia, no es una gracia. No puede quedar así y no puede ser el chivo expiatorio un pibe de 14 años, que se equivocó. No tenemos que condenarlo. Acá hay mucho más, ese inflable pasó por toda la tribuna, hay mucha gente que participó de forma pasiva".

El directivo mirasol amplió diciendo: "sigo esperando la reacción firme de Nacional con respecto a la denuncia. Si la hace contará con el respaldo total de Peñarol, porque repito es un hecho inaceptable" y amplió: "somos los dirigentes los que tenemos tomar las medidas los dirigentes e ir a fondo".

Arbitraje

A la hora de ser consultado sobre lo deportivo, Evaristo González fue consultado sobre el arbitraje: "para mi hay un clarísimo penal tras mano del zaguero de Nacional y el golpe que se le da a Viatri es roja ineludible. Eso sumado a la gravedad de pegarle a un compañero de trabajo de esa manera, con el agregado de la situación de los ojos que pasó Viatri. Era indiscutible expulsión".

Y mencionó: "no hicimos una apología de la cuaterna previo al clásico como pasó del otro lado", para finalizar: "si se cobraba lo que tenía que pitarse este partido lo ganábamos seguro".