Peñarol: "Lo de Viatri no depende de nosotros y es una lástima", aseguró Diego López

Fútbol uruguayo

El entrenador de Peñarol, Diego López, habló previo a la salida de la segunda tanda de jugadores rumbo a Miami donde realizará la pretemporada hasta el 15 de enero y mencionó que la situación de la permanencia de Viatri "es compleja" y que los objetivos son: "el tricampeonato y una buena actuación en lo internacional".

Pretemporada en Miami

"Vamos a trabajar duro la parte física para poner el plantel a punto. Servirá además para dar continuidad a un trabajo que se realizó en el semestre pasado con buenos resultados, sabiendo que se puede mejorar. Ellos saben muy bien que para lograr triunfos colectivos es muy importante esta etapa por eso deben ir con la cabecita puesta al sacrificio".

Las bajas

"Antes de irnos pedimos que no se desarmara el equipo, porque es imposible competir a nivel internacional si tenés 8 o 10 bajas. Las que tuvimos (Carlos Rodriguez y Maximiliano Rodríguez las principales) fueron por diferentes razones. La de Maxi fue importante para nosotros, pero fue una cuestión personal del jugador y estamos agradecidos por todo lo que nos dio.

Lucas Viatri

"Lo de Lucas no depende de nosotros y son negociaciones que tomaron otro rumbo y es una lástima. Hoy no está así que es difícil que se dé. A veces en el fútbol se revierten las situaciones, pero hay que esperar. Es un gran pibe que nos dio mucho, pero las negociaciones no pasan por el cuerpo técnico. Son tres jugadores titulares que se nos fueron y eran importantes para nosotros, hoy no están y hay que reemplazarlos bien. Tenemos en mente lo que tenemos que traer para reemplazarlos".

Gabriel "Toro" Fernández

"El jugador viaja con nosotros a la pretemporada, está con nosotros y es jugador de Peñarol. Luego lo que suceda pasará por él y su representante. Ante cualquier caso tenemos alternativas, no puedo decir los nombres porque se manejan en la interna, Seguramente van a llegar algunos refuerzos".

Objetivos de la temporada

"Los objetivos son claros, hay que preparase bien para afrontar lo que se viene. En el arranque tendremos la Supercopa uruguaya, y un clásico amistoso que hay que ganar. Después queremos el tricampeonato y tratar de ser protagonistas a nivel internacional que significa para nosotros pasar la serie. Pienso solo en Peñarol, en el día a día que nos llevaría a tener triunfos".

Grupo de la Libertadores

"Es un grupo lindo (Flamengo, Liga de Quito y San José), fuerte, que va a estar difícil para todos. Tenemos que ser complicados para todos cuando nos enfrenten y ser duros de local y visitante. Será complejo, pero tenemos que tratar de volver a ser protagonistas, es decir tratar de pasar la fase que hace mucho tiempo no se logra.

2.6.0.0