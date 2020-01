Peñarol: “Lo de Viatri fue decisión mía. Xisco me parecía una mejor opción”, dijo Forlán

Fútbol uruguayo

Diego Forlán se mostró satisfecho con las incorporaciones que han ido concretando los dirigentes de Peñarol en las últimas horas. David Terans solucionó su situación este martes de noche y será anunciado en cuestión de minutos, al igual que el chileno Christian Bravo, y ya en Estados Unidos se sumará al plantel Gary Kagelmacher, procedente del fútbol belga.

“Terans estaba en duda pero por suerte se pudo resolver a último momento. Gary está solucionando todo con su club, donde le quedaban seis meses de contrato. El club ya le estaba buscando un reemplazante pero no le estaba siendo fácil. Al aparecer lo de Peñarol se aceleraron los tiempos y le pidieron que les diera un poco de tiempo, pero él puso de su parte y aclaró que necesitaba venir cuanto antes por la pretemporada y para conocer a los compañeros”, dijo Forlán al programa 100% Deporte, de Sport 890.

A menos de 10 días de haber asumido, reconoció que el arranque fue “una semana y media intensa”. “Parece que ya hubiera pasado un mes, más teniendo en cuenta lo que es la pretemporada, donde hay mucho trabajo. Después, entre los partidos, tenés semanas normales. No es tranquilo lo que son los partidos pero sí la semana. Ahora la planificación es mucho más intensa”, comentó.

Cupo de extranjeros: “Un armado y desarmado del equipo constante”

Si bien paró un 4-4-2 en su primer movimiento de fútbol este martes, aclaró que todavía no tiene definido el sistema a utilizar en el arranque de la competición oficial. “Hay diferentes características y jugadores. Por el Campeonato Uruguayo no puedo usar a los cuatro extranjeros, por ejemplo. Habrá que ver a los rivales. Será un armado y desarmado del equipo constante”, agregó, y confirmó que con las 10 altas ya concretadas tiene “plantel completo” en cuanto a incorporaciones. Puede haber salidas a préstamo.

“Hoy en día somos bastantes y terminarán saliendo algunos jugadores a préstamo, dependiendo de la situación personal de cada jugador”, sostuvo, y confirmó que habló con algunos de los que no serán tenidos en cuenta. Que se queden “termina siendo perjudicial para los jugadores porque hay muchos que tienen buen nivel y necesitan tener minutos”, opinó. “No digo que me gustaría tener a todos porque no es lo mejor. ¿Tenerlos y que no jueguen? Lo mejor es que tengan la oportunidad de seguir mostrándose. Uno debe elegir y tomar decisiones, y no todos pueden estar” explicó.

Cuenta con Giovanni González, un “jugador de selección” que le “gusta mucho”, y cree que Fabricio Formiliano se quedará. Además, valoró la polifuncionalidad defensiva de Robert Herrera y Kagelmacher, y también las opciones que le da Jesús Trindade, quien “puede jugar en varios puestos”. “Es importante tener esos jugadores en el plantel”, agregó, reiterando que el cupo de extranjeros puede condicionarlo por tener a Gabriel Rojas, Krisztián Vadócz, Christian Bravo y Xisco Jiménez, a quienes considera “grandes jugadores”.

“Estando todos será un problema elegir 11”

“Están balanceados todos los puestos. Por ahí en algunos tenemos un poco más, pero hay que ver cómo se va dando el año. Las altas se fueron dando. Cuando llegamos el club ya tenía en carpeta a varios jugadores que me gustaron; algunos se concretaron y otros no. El primer jugador al que pedí fue (Jonathan) Urretaviscaya. Te da muchas posibilidades por afuera y adelante”, valoró.

“Habrá muchos partidos. Sé que estando todos bien será un problema porque son todos grandes jugadores y hay que elegir a 11, pero es una situación que uno deberá ir manejándola. Viendo la cantidad de partidos y lo que será el año tendremos algunos sentidos y hay jugadores con más años que hay que ir cuidándolos. Es importante que todos estén en buena forma y que haya competencia por los puestos”, señaló.

“Lugar hay para todos. Hay competencia. En el fútbol siempre tenemos competencia. Ahí es donde tenemos que ver sus fortalezas y cómo son. En Peñarol hay que estar a la altura y esto es muy cambiante. Hoy tenés a un titular y mañana es otro. El plantel será el que está, con posibilidades de que algunos suban y otros bajen de acuerdo a los rendimientos. El año pasado Matías de los Santos, Pellistri y Thiago estuvieron a la altura”, dijo.

Pellistri, Viatri, Estoyanoff y Novick

Respecto a Pellistri, opinó que “es un jugador importante por velocidad y por técnica”. “Ha trabajado muy bien y esperamos que continúe de la misma manera. Si sigue de esta manera trataremos de disfrutarlo el mayor tiempo posible porque ese tipo de jugadores sabemos que no es fácil tenerlos por mucho tiempo. Por izquierda me gusta mucho y por derecha también. Se adapta muy bien a las bandas y por cualquiera de los lados es desequilibrante”, expresó.

Consultado por la no renovación del delantero argentino Lucas Viatri, fue claro: “Fue una decisión mía. Había muchos extranjeros y debía tomar una decisión. Xisco me parecía una mejor opción. Los dos me parecen grandísimos delanteros, pero tenía que decidir y opté por Xisco”.

Por último, sobre la renovación del vínculo de Fabián Estoyanoff, también dio sus razones: “Lo conozco bien. Es un jugador que le ha dado mucho al club y sé que me puede dar mucho dentro y fuera de la cancha, al igual que Marcel (Novick). Son jugadores importantes para el plantel cuando tenés jóvenes que van llegando. Ellos saben bien la situación en la que están y que es difícil por la competencia y por la cantidad de jugadores que están llegando. Pero también tienen claro que el fútbol es cambiante. Hoy capaz que están en una situación más lejana de tener minutos pero saben la posición que tienen dentro del plantel, que es muy importante. Ellos lo sienten y el equipo se los hace sentir de esa manera. Estarán ahí entrenando, compitiendo, apoyando y acompañando. Son jugadores muy importantes para Peñarol”.