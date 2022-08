Peñarol: “Leo Ramos dio una inyección anímica”, valoró Kevin Méndez tras el 3-2 a Defensor

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Kevin Méndez, quien marcó su primer gol con la camiseta de Peñarol este domingo en el 3-2 sobre Defensor Sporting a domicilio, definió el triunfo en el Franzini como “un partido raro”, no sólo por cómo se dio, sino también por el hecho de haberle marcado a quienes fueron sus compañeros hasta el Torneo Intermedio.

“Más allá de que salí de Peñarol y de que soy hincha, con Defensor estoy sumamente agradecido y hace un mes y poco estaba compartiendo ahí con los compañeros, el cuerpo técnico, los funcionarios y el Franzini. Fue bastante particular estar en el vestuario visitante y justo hacer el primer gol en Peñarol contra Defensor fue raro”, dijo al programa Locos por el Fútbol de FM Del Sol.

“Era fundamental ganar. Si perdíamos se nos ponía complicado ya en el arranque el Clausura. Defensor es un equipo aceitado en su juego y era complicado. Parecía controlado con el 2-0 y no pasaba nada hasta que llegó el empate, que fue un golpe anímico importante, pero por suerte encontramos el cabezazo de Juan (Ramos) enseguida para ganarlo”, agregó.

No se sorprendió con el trámite del partido, que presentó una dinámica atípica para el medio uruguayo. “Me lo esperaba por lo que proponemos nosotros como equipo grande, siempre yendo al frente y a veces arriesgando por demás, y Defensor trabaja muy bien, ataca, le gusta ser protagonista y tiene gente muy dinámica. Cuando íbamos ganando tratamos de bajarle el ritmo al partido porque fue muy intenso y dinámico”, analizó.

El clásico y el llamado de Nacional en enero

Consultado por el clásico de la sexta fecha, condimentado por la llegada de Luis Suárez a Nacional, reconoció que aún no piensa en ese partido que será en el Gran Parque Central. “Todavía no lo estoy viviendo. La llegada de un jugador como Suárez le da un plus al clásico. Uno siempre tiene la obligación de ganarlo, pero todavía no pensamos en eso. Tenemos que ir paso a paso. Tenemos muchos compañeros nuevos y un cambio de entrenador”, explicó.

Lejos de creer que la mochila estará del lado de Nacional por la presencia de Suárez, recordó que “Peñarol siempre está obligado”. “Al ser el equipo más grande siempre tenés la responsabilidad de ganar, independientemente de lo que tenés enfrente. Escuché a Larriera decir que en Peñarol, empatar es perder. Y es así; en Peñarol tenés que salir a buscar todos los partidos y es una responsabilidad para nosotros apuntar a ese clásico”, señaló.

Respecto al tradicional rival, admitió haber recibido un llamado para vestirse de tricolor pero lo descartó. “Fue en enero y en ese momento dije que no. Estaba hablando con parte de la dirigencia de Peñarol y también tuve una posibilidad afuera que se trancó a último momento. Terminé renovando en Defensor”, recordó.

La inyección anímica de Leo Ramos

Sobre el cambio de director técnico, reconoció que “siempre que llega un entrenador es jodido, y más que nada para los compañeros que compartieron más tiempo con Mauricio, un tipo súper educado, honesto, noble y que trabaja muy bien”. “El fútbol tiene estas cosas dinámicas y llegó Leo Ramos, que también es un gran entrenador”, añadió.

“Leo dio una inyección anímica y aportó su conocimiento en pocos días, que era difícil. Estamos todos juntos para sacar esto y para ir por el Clausura y la Anual, donde estamos un poco relegados”, añadió, y cree que la propuesta de Ramos empezará a plasmarse en el campo de juego con el correr de los partidos, dado que asumió recién el miércoles pasado al frente del plantel principal.

“En tres o cuatro días es imposible plasmar una idea nueva para un entrenador, porque lleva tiempo. Sumale que el día que él asumió, los que habíamos jugado contra Fénix casi no pudimos entrenar porque estábamos recuperando. Trabajamos la mayoría de los días en la parte táctica con movimientos que él quería y la actitud. Antes de la charla dijo que en un club como Peñarol esas cosas no deberían ni hablarse, pero está bueno remarcarlas. Apuntó a dos o tres cositas tácticas que quería y con el correr del tiempo y el trabajo se irá viendo la idea”, reveló.

Billy Arce y un pedido particular

Méndez fue consultado por Billy Arce, el mediocampista ecuatoriano que tuvo minutos ante Fénix y que fue una de las ocho caras nuevas de Peñarol para el Torneo Clausura. Dijo que “es crack” y que “llegó tímido, pero poco a poco se va soltando”.

“Está en un hotel medio alejado y sin mucho contacto con nosotros, pero ahora se junta con gente para que lo pasen a buscar para el entrenamiento. Es muy buen jugador”, opinó sobre Arce, quien sorprendió a sus compañeros hace una semana.

“En la primera concentración todos los nuevos tuvimos que hablar. Él dijo que estaba contento de estar acá y pidió: ‘Por favor no me peguen más patadas que me han reventado en toda la semana’. Yo le dije: ‘Aprontate porque el fútbol uruguayo es jodido’”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy