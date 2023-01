Peñarol: “La primera en casa, pero el objetivo está más adelante”, dijo Alfredo Arias

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

“Es el primer clásico pero sabemos que a veces marcan cosas y al menos pudimos irnos ganándolo. Me queda la alegría de ganar porque, como decimos, la primera en casa. Pero el objetivo está más allá de este partido y no puedo perder de vista para lo que va a servir, que es corregir y mejorar”, dijo Alfredo Arias tras el triunfo de Peñarol sobre Nacional por penales, luego de igualar 2-2.

“Arrancamos bien y nos pusimos en ventaja jugando muy bien y haciendo cosas muy buenas. El tanteador reflejaba lo que estaba pasando en el partido”, destacó sobre los 12 minutos iniciales, cuando el tanteador estaba 2-0 con doblete de Ignacio Laquintana.

“Pero en unas pelotas quietas fallamos, marcamos mal e incluso el segundo gol [de Hernán Menosse para el 2-2] fue en contra. Nos tiraron pelotas al área, no supimos resolver y vamos a tener que empezar de ahí para atrás. Me preocupó porque de arriba nos ganaron fácil. Nos hicieron entrar en dudas y después se hizo un partido parejo”, reconoció.

No obstante, ponderó de su equipo que “no se hundió en ese momento”. “Que te empaten prácticamente sin jugar, con dos pelotas quietas, a veces te juega en contra anímicamente. Pero aguantamos el chaparrón, el equipo reaccionó bien y lo hablamos en el entretiempo. Fue un partido parejo y hay que mirar para adelante porque los objetivos están mucho más adelante”, reiteró.

Respecto a los jugadores que se sumaron al plantel en 2023, recordó que “algunos todavía no están en el nivel y ellos lo saben”. “Ninguno quiere salir en un clásico, pero estoy para tomar las decisiones y creí que alguno tenía que salir a pesar de que habían tenido un buen desempeño. Estaban decayendo en el nivel físico y no llegábamos a cubrir algunos sectores de la cancha. Los jóvenes entraron bien y terminamos con ocho jugadores formados en Peñarol. El equipo reaccionó muy bien cuando ellos entraron”, destacó.

Sobre Leonardo Coelho, quien entró sobre el final, admitió que “hubiese preferido no ponerlo porque había una carga emocional muy grande para él”, pero la tarjeta amarilla mostrada a Yonathan Rak lo “condicionó”. “Hablé con él y me dio la razón, porque no tenía nada para ganar y mucho para perder. Pero me pidió ir al banco y lo puse por si lo necesitaba”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy