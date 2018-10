Peñarol: "La planta de marihuana ya no está más en el CDS", confirmó Jorge Barrera

Fútbol uruguayo

"No puedo dar con precisión los detalles aún de como sucedió porque no tengo todos los elementos pero si puedo confirmar que hoy ya no está", dijo Barrera.

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, aseguró que la planta de marihuana que estaba creciendo entre el cemento del Campeón del Siglo: "ya no está más".

Barrera, consultado sobre el tema en el programa "Último al Arco" de Sport 8.90 expresó: "me llegaron los videos a través de las redes sociales y por mensajes de algunos amigos. Es verdad que circulo por esa vía pero hoy esa planta no está más".

Y agregó: "evidentemente en el detalle concreto aún no está. Pregunté si era así y que me elevaran un informe, el cual me llegará el próximo lunes al consejo directivo".

Para finalizar "no puedo dar con precisión los detalles aún porque no tengo todos los elementos pero si puedo confirmar que hoy ya no está".

El tema se hizo viral esta semana cuando mientras la hinchada gritaba "Peñarol es así...", un fanático aurinegro grabó un video en el Campeón del Siglo mostrando una curiosidad: una planta de marihuana, aparentemente, creciendo entre el cemento. "El estadio de Peñarol, donde crece el porro", se ríe mientras filma.

En el país de Peñarol donde el cogollo es legal no podía ser de otra manera , en nuestro estadio germina plantines entre el cemento jajaja pic.twitter.com/zc5y71gdO1 — Álvaro carbonero (@lvaro11343062) 14 de octubre de 2018

Por último hizo una reflexión sobre el clásico del fin de semana: "que sea una fiesta en paz, donde cada uno alentará con pasión, pero con mucho respeto. Vamos a querer ganar y que el Clausura quede en nuestra vitrina, pero con tolerancia, siempre sabiendo que hay valores más importantes que festejar un triunfo clásico".

