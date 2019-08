Peñarol: “La negociación está en riesgo por el representante”, dijo Alejandro Rubial

Fútbol uruguayo

El dirigente de Peñarol, Alejandro Rubial, dijo este viernes en la radio Sport 890 que las declaraciones de esta mañana del representante de Brian Rodríguez, Pablo Bentancur, no son ciertas y que es él quien está trancando el pase del jugador a Los Ángeles FC.

"Se habló con él, él dijo que no iba a trancar nada. Estamos hablando de negocios, él sabrá lo que está haciendo y lo que está poniendo en riesgo. La negociación está en riesgo por el representante", sostuvo.

Hay intereses por sobre todas las cosas, el chico tenía una posibilidad muy buena para él, para Peñarol, para el contratista y eso era una realidad pero, por otros intereses, el representante no quiere que se haga este negocio. Tendrá en mente otros negocios, otro desarrollo del jugador", supuso el dirigente.

Respecto a los dichos de Bentancur, quien dijo que Peñarol no quiso pagar el porcentaje que le corresponde al jugador (un 20% y no un %10), Rubial dijo que eso "no es cierto. El tesorero Isaac Alfie en muchas oportunidades lo mantuvo al tanto y no hubo respuesta o el representante le contestaba tarde. El 20% nunca fue el problema. Si había que pagarlo, Peñarol lo hacía y si tenía que hacer un esfuerzo, lo hacía para cerrar el acuerdo".

Más temprano, el dirigente había escrito en su cuenta de Twitter respecto al tema. "Miente el 'comisionista': Peñarol nunca dudó en pagarle el 20% al jugador y él siempre estuvo enterado de las condiciones. Peñarol quiere trabajar con empresarios que comprendan lo que es un ganar-ganar y no con comisionistas-oportunistas", escribió el dirigente.