Peñarol: "Hoy todos vamos a descansar tranquilos", dijo Ignacio Ruglio tras la victoria

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se mostró conforme con el triunfo por 1-0 ante Rentistas de visitantes y aseguró que: "hay que seguir recorriendo por esta línea".

Ruglio, tras el partido y conferencia de prensa comenzó hablando de Larriera y mencionó: "está con la carga normal de la responsabilidad, laburando. Hoy todos vamos a descansar tranquilos. Creo que se jugó bien, ordenados, pero es claro que aún nos falta bastante, pero ganando es más fácil corregir".

Consultado sobre la actuación de los "pitos" y la posición del club, contó: "me van a ocupar los arbitrajes, por eso fui al Colegio y les dije nuestro parecer. Me voy a ocupar, respetando su trabajo, pero que ellos entiendan que a veces dejamos puntos en el camino por algún error y eso va más allá de si jugamos bien o no. Se los hice saber, pero con el mayor de los respetos porque sé que son trabajadores".

Sobre la suplencia de Gargano, que ingresó sobre el cierre, confesó: "el área sanitaria le pidió al cuerpo técnico que le graduara un poco los minutos al Mota. En los estudios que se realizan hoy en día estaba con los valores al límite. Por suerte lo dosificó y nos salió bien. Fue un buen partido de Álvarez Wallece".

Y también tuvo palabras elogiosas para el Cebolla Rodríguez: "Cristian pidió en la semana jugar como sea y tener minutos a cómo de lugar. Me da alegría la postura que tomó, entró y salió bien a todos".

VAR y refuerzos

Ruglio al referirse a la clasificación a las copas internacionales y la posición que se adoptará, aseguró: "cuando llegue el momento de definir lo haremos. Sabemos que tenemos que ganar cada vez que jugamos, hoy se trabajó mucho para sumar por tres".

"En la semana tuvimos una reunión larga con el plantel y cuerpo técnico, se habló mucho, el ‘Indio' Olivera tomó la palabra y reflexionó sobre lo que nos está pasando. Les contó todo lo que pasó en la década del 70 y les dijo que había que tener fe, poner la pierna fuerte, que somos Peñarol. Hay que seguir, ir a Cerro Largo y seguir en esta línea", relató.

Acerca de los posibles refuerzos para el próximo Uruguayo, mencionó: "con Schiappacasse hablo todo el tiempo y estamos terminando el contrato con el Sassuolo. Están todas las condiciones arregladas pero faltan temas puntuales".

"Con Lema y su representante hablé el sábado y nos contó que tiene su desvinculación arreglada para salir del club de Arabia Saudita. Quedamos en volver a contactarnos y estamos trabajando en ello", explicó no dando por descartada esa posibilidad.

Por último, fue consultado sobre el sistema de videoarbitraje y concluyó: "estamos esperando llegue rápido, nosotros queremos jugar con el VAR. Vamos a colaborar en todo lo que se pueda para que se concrete cuanto antes".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy