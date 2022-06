Peñarol: “Hoy nos iban a ejecutar por una deuda de 2009”, dijo Ruglio y respondió a Catino

Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio brindó una extensísima entrevista al programa partidario Peñarol Sin Filtro, un sitio de hinchas y socios que transmitió en directo a través de YouTube una charla que duró dos horas y 48 minutos. Hubo cuestionamientos, información, mensajes de oyentes y alusiones a otros integrantes de la Comisión Directiva.

Desde el programa se le reclamó que los socios no tienen elementos para juzgar a gestión más allá de lo que se ve en la cancha, dado que no se les brinda detalles de las deudas, y se le exigió saber a quién s debe y cuánto se debe. “Yo no puedo decir públicamente cuánto le debemos a cada uno porque podemos tener problemas legales”, aclaró el máximo directivo aurinegro.

“Entre Gargano y el Cebolla Rodríguez, Peñarol debía 1.500.000 dólares y era público que se le debían dos años de salario a Marcel Novick. Cuando publiqué un video de 16 minutos explicando la situación del club discriminé deudas por ex jugadores, jugadores del plantel actual, representantes, etc”, explicó.

“Me junté con Flavio Perchman a trabajar por el pase de David Terans y me pidió poner al día la deuda con él por Mauricio Affonso. También se le debía por el Toro Fernández y armamos un plan de pago. Eso me pasa todos los días”, ejemplificó, y explicó que fue dejando para atrás deudas con contratistas por no generar interés.

LOS INTERESES POR AÑO

Ruglio recordó que “en 2012 Peñarol generó 263.176 dólares por intereses, según balances”. “En 2019 fueron 914.889 dólares en un año y en 2020 923.917”, recordó Ruglio, quien asumió el cargo a finales de 2020. “En 2021 se generaron 595.000 dólares por intereses, fuimos campeones uruguayos y bajando 40% el presupuesto”, expresó.

El presidente carbonero vaticinó que “en 2020 esa cifra se va a reducir a 341.000 dólares y en 2023 a 140.000”. “Tenemos todo el mandato cubierto gracias a lo que bajamos en un club que costaba 21 millones de dólares al año y ahora cuesta 15. En dos años habremos bajado casi 800.000 por año de intereses”, comentó.

“En 18 meses de gestión habremos bajado cinco millones de dólares de deuda del club”, aclaró, y dio cuenta de una deuda que se arrastraba desde 2009 y que pudo haberle costado al club un embargo.

“Hoy nos iban a ejecutar por una deuda del Centro de Alto Rendimiento del 2009. Se debía casi 1.000.000 de dólares por multas y recargos. El club iba a quedar embargado y logramos que esa deuda fuera de 420.000 dólares. Arreglamos un convenio de pago porque lo único que querían era cobrar después de 13 años”, puntualizó.

EL DINERO EN CAJA Y EL DETALLE DE LAS DEUDAS

Ruglio apuntó a dichos del consejero opositor Rodolfo Catino, quien dijo que esta Comisión Directiva recibirá 80 millones de dólares durante su mandato. “Me reía de un compañero de directiva que dijo que habían dejado 80 millones. Si contesto eso me tengo que reír del socio que está mirando. Lástima que no le pagaron al Cebolla ni a Gargano, y que dejaron una deuda del 2009”, dijo.

Dentro de la deuda de 11 millones de dólares que Peñarol tiene, y que hace un año y medio era de 16, detalló que se le pagó a Diego Forlán, Diego López, Darío Rodríguez de su pasaje por el cuerpo técnico de Jorge da Silva, “al que se le deben 10 cuotas”, y siguió enumerando acreedores.

“Pagamos por el pase de Juan Martín Boselli, la última cuota de Gastón Guruceaga, Ignacio Lores, Xisco, la ficha de Gastón Rodríguez, comisiones de los pases de Guzmán Pereira y Rodales. Pagamos a Liverpool la deuda por Gonzalo Freitas, por quien quedan tres cuotas de 15.000 dólares y agradezco a José Luis Palma porque nunca nos apuró. Se debe a Plaza Colonia cuatro cuotas del pase de Kevin Dawson”, recordó.

“No pagaron nada de eso y dejaron 80 millones en caja”, ironizó Ruglio, y aclaró que Peñarol “no vendió por más de 50 millones, sino por 26”. “De los 26 hay un 35% que no entra por los porcentajes de los jugadores y representantes. De lo que vendimos nos ha entrado la primera cuota de Facundo Torres. La segunda entra en enero de 2023 y la primera del Canario entra en un mes”, puntualizó.

“Peñarol vendió por 11 millones de dólares a Facundo y entrarán cerca de ocho a Peñarol, y a Agustín Álvarez Martínez en 12 millones de euros, de los que nos quedarán ocho. A Joaquín Piqueréz por 3.800.000 y entrará 1.000.000 a Piquerez. Y a Agustín Canobbio se lo vendió por 4.000.000 y entrarán 800.000 porque no era nuestro”, detalló.

