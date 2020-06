Peñarol: “¿Guzmán Pereira? Me preguntaron. Tenemos llena esa posición”, dijo Forlán

Fútbol uruguayo

Diego Forlán fue entrevistado por Telemundo junto a Gustavo Munúa este lunes y recordó que no podrá dirigir el clásico que marcará la reanudación del Torneo Apertura, dado que fue expulsado ante Danubio. “No sé si me dejan entrar, así que haré como los hinchas. Y hay que ver cuántas fechas me dan. Todavía no salió el fallo”, dijo el entrenador de Peñarol, quien seguramente tenga que observar el cotejo por televisión.

“Si este parate nos agarraba años atrás era otra información. Hoy es más accesible para el jugador y se hace más sencillo. Saben que es perjudicial si no lo hacen y el ida y vuelta que tuvimos con los jugadores fue muy bueno, tal como se ve ahora en la vuelta con el estado físico que tienen. Estamos cumpliendo con los protocolos y tratando de trabajar la sensibilización con el balón y cuidarlos”, dijo sobre la vuelta a los trabajos.

Respecto al hecho de tener que jugar a puertas cerradas, dijo que “sería lo ideal con público, pero no se puede por la situación”. “Cuando como jugador me tocaba jugar un partido a puertas cerradas y al otro ya era con público, la adaptación era diferente porque era una vez. Pero cuando sabés que van a ser varios partidos, los primeros dos pueden ser algo distinto pero después pasa a ser normal”, vaticinó.

En relación a lo apretado que sería el calendario en la reanudación, con las 12 fechas que restan del Torneo Apertura, el Torneo Intermedio y siete u ocho etapas del Clausura entre agosto y diciembre, fue claro: “Son muchos partidos para una situación que no sé si estamos en condiciones de poder hacerla”.

“Hay que ver qué pasa con la Copa Libertadores también. Lo ideal sería terminar el Apertura y jugar el Intermedio. Para el Clausura ya son demasiados partidos en poco tiempo. Creo que no hay fechas. Teniendo copas es complicado y si no hay copas es otra la disponibilidad”, opinó.

“Creo que en la Conmebol mirarán de reojo lo que pasará con la Champions en Portugal y de acuerdo a eso puede llegar a tomar una decisión, porque la situación que se está viviendo en la región es complicada”, comentó respecto a la Libertadores. “Que los equipos estén volviendo a los entrenamientos no quiere decir que el virus se haya ido y si abrimos fronteras seguimos en la misma”, advirtió.

Consultado por la decisión del club de no renovar el vínculo de Guzmán Pereira, se hizo cargo: “Me preguntaron. Es una posición que la tenemos bastante llena con muy buenos jugadores. Tuve la oportunidad de hablar con él y decirle cómo era la situación. Uno tiene que tomar decisiones”.

En relación al zurdo lateral argentino Gabriel Rojas, dijo que le “gustaría que esté, pero es una situación complicada” porque San Lorenzo no está de acuerdo con volver a cederlo sin cargo y Peñarol le ofrece renovar la cesión y bajar el sueldo. “Esperemos que el desenlace sea bueno, pero no está nada fácil”, agregó Forlán, quien espera volver a tener a Xisco Jiménez y a Christian Bravo entrenando esta semana o la que viene, luego de que cumplan su período de confinamiento y el test de coronavirus dé negativo.

