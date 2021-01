Peñarol: “Gargano y el Cebolla Rodríguez volvieron en forma óptima y enchufados al 100%”

Fútbol uruguayo

“A nivel de clubes estoy transitando el honor más grande que es trabajar en el club más grande del Uruguay y uno de los más grandes del mundo. Me encontré con una estructura muy amigable y actualizada con lo que es una institución del Siglo XXI”, dijo Alejandro Martínez, preparador físico de Peñarol, al programa ‘Vamos que vamos’ de Radio Uruguay.

Acompañó a Mauricio Larriera en su grupo de trabajo hasta la experiencia de Godoy Cruz, tras la cual decidieron “de común acuerdo tomar una distancia profesional, pero no en cuanto a la amistad”. “Ahora me planteó la posibilidad de integrarme a su cuerpo técnico en Peñarol. Me encuentra muy bien y estoy contento de volver a trabajar con Mauricio”, expresó.

Contó que del actual plantel aurinegro ya tuvo bajo sus órdenes a Cristian Rodríguez en una selección sub-23 con Juan Ramón Carrasco de entrenador, con Fabricio Formiliano en Danubio, con Marcel Novick y Fabián Estoyanoff en Fénix, con Robert Herrera y Joaquín Piquerez en Defensor Sporting, y con Jesús Trindade en Racing, ya en el cuerpo técnico de Larriera.

Consultado por Trindade, dijo que “estuvo trabajando diferenciado este viernes”. “Trajo una fatiga psicológica debido a su proceso de negociación del nuevo contrato. Lo tuve años en Racing y su característica es que es un muy buen profesional que entrena muy bien. Está cansado tras estos días de tensión, pero en forma óptima y potente aeróbicamente”, añadió.

Respecto a Walter Gargano, quien no pudo cerrar el 2020 en cancha por una sinovitis de rodilla que lo tuvo a maltraer, dijo haber “hablado mucho”. “Hay que tener las precauciones debidas, pero cumplió con todos los entrenamientos y volvió en forma espectacular y sin ningún problema”, sostuvo, y agregó que fue “lo mismo” en el caso de Cristian Rodríguez.

“En algún momento les planteamos hacer una parte del entrenamiento diferenciado y ellos se mantuvieron dentro del grupo, con la fuerza que tiene eso como ejemplo. Están muy motivados, presentes y enchufados al 100%. Su vuelta ha sido óptima y esperemos que esto tenga continuidad”, destacó Martínez.

Sobre Ariel Nahuelpán, dijo que “llegó muy bien y ha cumplido con los entrenamientos sin problemas”. “Evoluciona hacia su forma ideal y debemos seguir trabajando con él. Lo he notado muy bien, ha entrenado normalmente, motivado y contento, sin problemas. Estamos muy conformes con la expresión que ha tenido en los entrenamientos”, añadió.

Por último, al ser consultado por el húngaro Krisztian Vádocz, quien vive solo y desde que llegó al club no ha vuelto a su país, destacó que “es un ejemplo de compromiso con Peñarol desde su actitud”. “Nos contó que duerme mucho al estar lejos de su familia. Lo vi fuerte de ánimo y en forma óptima. Tiene un muy buen relacionamiento con sus compañeros”, concluyó.

