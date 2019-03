Peñarol: “Gargano no va a estar a la orden esta semana”. Hay más lesionados

Fútbol uruguayo

El partido que Peñarol le ganó 1-0 a Liverpool este domingo en el estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Apertura dejó varios jugadores sentidos, uno descartado algunos en duda para el duelo del próximo jueves a las 19 horas, cuando los aurinegros reciban a San José de Oruro por la segunda etapa del grupo D de la Copa Libertadores.

El primero en salir fue Walter Gargano, quien se sintió en el posterior de un muslo y pidió el cambio en el primer tiempo. “Él ya se conoce. Sintió la molestia e inmediatamente aflojó. Es con el que tenemos más problemas de cara a los partidos de esta semana”, comentó Edgardo Rienzi, jefe de la sanidad mirasol, al programa 100% Deporte, de Sport 890.

“Walter estaba bastante molesto ayer y debemos dejar pasar unas cuantas horas para hacerle los estudios, porque a veces los estudios hechos muy precoces confunden más de lo que aportan. Lo medicamos y mañana volveremos a evaluarlo para ver si llegó a tener rotura de alguna fibra muscular. Si tengo que contestar hoy, con los elementos de juicio que tengo, esta semana no va a estar a la orden”, expresó.

Consultado por Kevin Dawson, quien terminó con una contractura en el recto anterior del cuádriceps, explicó que “cuando realizó el primer saque sintió una molestia y comenzó a cuidarse”. “Por recomendación nuestra no sacaba las pelotas de abajo. No pasó de una contractura y había que cuidarlo. Veremos hoy cómo está. Si existe el riesgo de alguna lesión muscular más importante no lo vamos a dejar jugar el jueves”, dijo.

Respecto al joven Brian Rodríguez, quien salió con un esguince de tobillo a raíz de un pisotón de Bryan Olivera en el segundo tiempo, dijo que “quedó muy dolorido”, aunque valoró que “por suerte no se inflamó demasiado el tobillo”. “Seguía muy molesto después del partido. Veremos hoy cómo está después de la medicación, pero por lo que vimos ayer somos bastante optimistas. Si logramos el control del dolor y si sigue sin inflamarse la articulación, pensamos que con alguna molestia pero estribado puede jugar”, agregó.

Rienzi contó que Lucas Viatri terminó con “corte en la ceja” por el que “fue suturado ayer mismo” y espera “que no genere mayores consecuencias”, y confirmó por último que Guzmán Pereira podría estar ya recuperado de su desgarro y a la orden la semana que viene “si todo sigue bien”.