Peñarol: "Fue un honor y un orgullo tener a un jugador como Gargano" dijo Tito Goncalvez

Fútbol uruguayo

Jorge Goncalvez, técnico de Tercera División de Peñarol, habló sobre el partido disputado el martes por la mañana y la situación atípica de haber tenido a Gargano en cancha. En una entrevista otorgada al programa radial Último al Arco, el Tito valoró la importancia de Tercera para los objetivos del club.

"El primer día de entrenamiento lo primero que yo les digo a los jugadores es cómo se va a trabajar en Tercera", comentó el técnico de dicha divisional. "Estamos trabajando para el primero de Peñarol. Si la Primera División funciona, funciona todo lo demás. Esto es a lo que apuntamos", resaltó.

"Si está por entrar uno a la cancha y está el de primera que tiene que jugar, salimos con todas las ganas, con toda la alegría y la tenemos que bancar. Es difícil, pero están avisados. Al que le gusta bárbaro y al que no le gusta levanta la mano y dice me retiro o me voy a otro equipo", explicó al respecto de la situación.

Goncalvez valoró lo hecho por Gargano y dijo que "llevó muy bien el partido". "La preocupación era cómo estaba sanitariamente y terminó de la mejor manera. Ya sabíamos que iba a jugar sólo un tiempo", recordó. "Fue un honor y un orgullo tener a un jugador como Gargano con nosotros. No sólo como jugador, sino como persona", destacó.

"Lo vi bien y con confianza. Se jugó en una cancha que no era perfecta y estuvo bien, creo que esto le da la tranquilidad de saber que está bien sanitariamente", opinó Goncalvez.