Peñarol: "Fue de los partidos que más nos costó ganar", dijo el mirasol Jesús Trindade

Fútbol uruguayo

Jesús Trindade fue uno de los puntos altos de Peñarol en el triunfo ante Liverpool por 1-0 en el Campeón del Siglo, sobre lo que mencionó: "estoy para aportar mi granito de arena".

Trindade en conferencia de prensa destacó: "estoy feliz por el partido que ganamos y por poder jugar. Fue in triunfo difícil pero lo sacamos adelante ante un rival que juega muy bien".

Además expresó que "tuvimos muchas chances que no convertimos y quizás terminamos demasiados complicados para lo que fue el juego, pero fue un triunfo justo. Ellos Tienen jugadores muy buenos, arriba son rápidos y sin dudas fue de los que más nos costó ganar".

El ex Racing tuvo que dar una mano en zona de volantes sobre lo que expresó: "Diego (López) me pidió que este cerca del Mota (Gargano), ayudando, que juegue sencillo, con pases seguros. Ya tenía experiencia en la posición y me sentí muy bien en cancha".

Por último habló sobre el compromiso de Libertadores de entresemana ante San José de Bolivia por Libertadores: "sabemos que tenemos que sumar de a tres en casa, es un cuadro difícil, pero en Peñarol siempre hay que ganar y estamos esperando con muchas ansias que llegue ese partido".

2.6.0.0