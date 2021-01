Peñarol: “Estoy listo para pedir la postergación con Defensor”, dijo el delegado Rodríguez

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Hay muchas chances de que Peñarol postergue su encuentro con Defensor Sporting porque tiene cinco positivos de COVID-19 que jugaron al menos dos partidos en el 2020: Juan Acosta, Joaquín Piquerez, Agustín Álvarez Martínez, Giovanni González y Matías Britos.

El delegado de Peñarol en la AUF, Juan Antonio Rodríguez, se refirió a esta situación: "Hablé con el delegado de Defensor para advertirle que hay una cuestión sanitaria interna y sumado a un tema deportiva para saber si conviene pedir o no la postergación. Mi idea es avisarle lo antes posible a Defensor para que planifiquen su semana".

Rodríguez, en una entrevista con cien por ciento deportes en la Sport890, dijo que si postergan el juego con Defensor, también pasará lo mismo con el duelo ante Danubio (del domingo 24 de enero) "porque no va haber modificación alguna en esos cinco positivos".

Ese no es el único tema. Porque si Peñarol posterga esos dos juegos, no se podrá llevar a cabo la tercera fecha del Torneo Clausura. ¿La razón? Porque la AUF establece que no se puede disputar una etapa nueva si la anterior no se jugó en su totalidad.

"Se reguló y se trabajó para que esa desventaja deportiva que te da tener cinco casos positivos en jugadores que hayan disputado dos partidos en el 2020, no se vea en la cancha. Peñarol está volviendo al ruedo. No fue un buen partido en el Tróccoli y hay una cuestión deportiva y sanitaria encabezada por Rienzi, Bengoechea y Larriera", expresó.

Comentó la situación que le tocó vivir al carbonero en la primera fecha ante el albiceleste: "Lo que se habló en el consejo directivo fue que Peñarol tenía que jugar con Cerro. Pero viendo que hay jugadores infectados que son preponderantes y que Larriera tuvo que hacer una movida de piezas que no funcionaron en el Tróccoli. No se descarta nada".

"Son horas importantes en lo que es la sanidad y la dirección técnica de Peñarol. Estoy pronto para pedir la postergación del encuentro. A través de esto se empieza a complejizar un poco los calendarios", contó Rodríguez.

Por último, dejó en claro que "Peñarol siempre tiene que ganar. Pero este Clausura tiene que encararlo con una vara más alta por el nombre del Campeonato Uruguayo (Néstor Gonçalves). El pasado sábado se vio un partido que no dio tranquilidad a los espectadores y tampoco a los directivos". En el correr de la tarde se definirá si se posterga o no el encuentro entre carboneros y violetas.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy