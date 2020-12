Peñarol: “Estoy dispuesto a conversar con el club”, dijo el entrenador Gustavo Poyet

Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio, flamante presidente de Peñarol, nombró a uno de los posibles sucesores de Mario Saralegui, a quien se le termina el contrato el próximo 31 de diciembre, si a este no se le renueva: "Hablé con Gustavo Poyet", dijo en el programa Polideportivo de Teledoce.

Poyet vive en Inglaterra y se refirió a posibilidad de trabajar en Uruguay: "Nunca he dicho que no al fútbol uruguayo por esa cuestión de volver o no volver a Uruguay, es un tema de saber qué se puede hacer, cuál es la idea".

"Es evidente que me gustaría conversar y saber por dónde van a tirar; en concreto no hablé con nadie de Peñarol todavía, conozco a Nacho Ruglio de hace mucho tiempo, me vino a ver a Sevilla cuando estaba en Betis, me vino a ver a China, he estado con él cara a cara. Hemos hablado mucho de fútbol y hasta ahí es lo que sé. El resto se verá", dijo en el programa Punto Penal, de canal 10.

Dejó en claro que tiene ganas de vivir en Uruguay: "Tengo ganas de ganar". Agregó: "me gustaría tener la oportunidad de estar en un equipo que pueda ganar y eso te lo brindan muy pocos equipos en el mundo y en Uruguay en particular algunos".

"Estoy dispuesto a conversar con el club", recalcó. Aunque no tuvo ninguna charla con Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés quienes serán el director y gerente deportivo, respectivamente.

"Bengoechea no me llamó ni me escribió. Pablo me hizo campeón de América en 1995 con su gol de tiro libre, pero no he tenido nunca contacto personal con él, después de que jugamos juntos no volvimos a tener contacto. Es un tema que viene de un conocimiento con Nacho de hace mucho tiempo, pero si soy Ruglio y lo voy a poner como director deportivo creo que voy a respetar los nombres que él quiera", expresó el director técnico de 53 años.

Poyet mencionó lo que significa dirigir a Peñarol: "Es un equipo grande con necesidades de cambiar el rumbo en cuanto a ser protagonista de nuevo, eso es claro y es lo más urgente y próximo. Hay distintas formas de hacerlo, cosas a muy corto plazo como ganar el próximo partido y otras que son más de futuro con planificaciones que son también importantes".

"También a Peñarol le falta la gente, es un equipo con estadio vacío y otro con estadio lleno, dirán que está la presión pero si no podes jugar en Peñarol con gente ya no podrías jugar en Peñarol, eso es claro", concluyó.

