Peñarol: “Es un sueño. Quienes me conocen de chico saben que es así”, dijo Larriera

“Quiero agradecer y tratar de gestionar las emociones, que es lo que siempre pedimos a los futbolistas. Si hay palabras que identifican a esta tremenda institución tienen que ver con las emociones y la pasión. Voy a tratar de controlarlas pero no lo puedo asegurar”, fueron las primeras palabras de Mauricio Larriera en su presentación como entrenador de Peñarol.

Estuvo acompañado por el presidente del club, Ignacio Ruglio, por directivos de la institución y por el área deportiva, además de su cuerpo técnico. Presentó a Alejandro Martínez como preparador físico y como segundo entrenador a Darío Rodríguez, a quien dijo haber pedido. Además no descartó hacer alguna otra incorporación a su equipo de trabajo.

“Es un honor estar acá y mueve el piso. Estoy sentado en un lugar que tiene mucha historia y gloria a nivel nacional e internacional. Estamos hablando de un gigante. Vaya si será responsabilidad encargarme de la dirección técnica del primer equipo”, señaló el director técnico floridense de 50 años, quien reconoció haberse sorprendido cuando recibió el primer llamado del club.

“Le agradezco a la comisión directiva en la persona del presidente, Ignacio Ruglio. Agradezco al área técnica y deportiva en la persona de Pablo Bengoechea, un exitoso colega y gloria de este club con quien tuvimos unos muy lindos intercambios. Lo valoro y lo celebro. Miro hacia el costado y cómo estoy rodeado. Hoy es el comienzo de un sueño. La gente que me conoce desde chico sabe que es así”, sostuvo.

“Por otro lado significa una gran responsabilidad que no me va a llevar a paralizarme. Si bien hay emoción, pasión y responsabilidad, vamos a tener un gran equipo trabajando. Esto es un trabajo en equipo en un club que tiene profesionalizadas ciertas áreas muy importantes”, añadió Larriera, quien aseguró que “este es el inicio de un sueño de cosas muy importantes”. “Acá no hay grises; es blanco o negro. Y la gloria es el objetivo final”, expresó.

“Las palabras son de gratitud, valorar y celebrar este momento histórico para mí en lo personal y para mis compañeros de trabajo. Ojalá que sea el comienzo de un momento de más historia, chiquito dentro de lo que ya tiene este club. Ojalá en el final nos abracemos todos con el pueblo peñarolense a festejar algo importante”, manifestó el flamante entrenador aurinegro.

Cuando se le preguntó cómo imagina su primer contacto con el plantel, dijo estar “ansioso por tener esa primera charla, que será realmente corta”. “Este plantel, si bien es amplio, tiene mucha versatilidad, referentes y líderes positivos. Hay jugadores en una edad que quizás no hayan sido campeones y lo tienen que buscar, como nosotros”, ponderó.

Un plantel “versátil” para un “plan de emergencia” con un solo objetivo: “ganar”

“Hay chicos que tienen muy buena proyección. Lo vamos a afrontar como lo hemos hecho siempre, con la diferencia de que estamos en un gigante y que tenemos ciertas obligaciones que no son una presión, sino una realidad. Les pediremos que sean leales a esos valores que representa la institución, que son varios y no son necesarios repetirlos. Hay futbolistas que han sido campeones”, remarcó.

“Esto se trata de un plan de emergencia en el que debemos adaptarnos rápidamente, ser pragmáticos e ir a ganar. Arrancamos 0-0 y tenemos que ir por el Clausura para buscar finales. El plantel es versátil y extenso, y tiene características para jugar de diferentes maneras, pero siempre tomando la iniciativa, como lo manda la historia del club”, dijo, y agregó que lo “entusiasma la calidad de futbolistas que hay”.

“Tenemos que ser más prácticos. Los partidos se definen en las áreas y en el poco tiempo que hay debemos conocernos rápidamente y dar las directivas a los futbolistas para que incorporen esos conceptos que nos lleven a ser efectivos en las dos áreas. Y después, con el correr del tiempo y la jerarquía del plantel, seguramente habrá una calidad de juego. Eso quizás para el mediano plazo, dentro de la urgencia. Hay una mentalidad ganadora que responde a los valores de esta institución”, ponderó.

“El club que me emociona es Peñarol”

“Al pueblo peñarolense le voy a contar una infidencia que no contó el presidente, no contó Pablo y no contó nadie. La sabe la gente que me conoce desde que nací, el Pepe Larriera que es mi primo, y la gente de mi barrio, saben que yo era hincha de Peñarol de chico”, sostuvo.

“Miraba los goles de Fernando Morena y las gambetas de Ruben Paz, que era mi ídolo de niño. Después cuando uno se transforma en futbolista profesional, ese sentirse hincha se va yendo, pero queda algo que es más importante; y es que el club que me emociona es Peñarol”, añadió.

“Y no lo digo para vender humo. No me quiero ganar a la hinchada con esto porque a la hinchada se la gana con resultados, con trabajo y con seriedad. Pero lo quería mencionar porque seguramente se pueden haber dicho muchas cosas y esto amerita decirlo”, concluyó.

