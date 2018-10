Peñarol: “Es importante que no hayamos perdido”, valoró Viatri tras el 1-1 clásico

Fútbol uruguayo

“Estoy contento en lo personal. Uno pelea y trabaja para conseguir los objetivos. A veces se dan y a veces no. Es importante que no hayamos perdido y tenemos claro que todavía faltan dos partidos para lograr lo que queremos”, dijo tras el 1-1 clásico Lucas Viatri, quien tras dos partidos ausente retornó ingresando desde el banco y anotando de cabeza a los 82’.

En la jugada del gol recibió una fuerte falta de Jorge Fucile con la suela en la cara, pero casi no la sintió. “Me di cuenta en una foto que me mostraron ahora en el vestuario que si no era gol era penal. Por suerte fue gol y sirvió para no perder. Son situaciones del partido y pueden pasar, pero no pasó a mayores”, comentó.

PEÑAROL EMPATÓ 1 A 1 CON GOL DE CABEZA DE LUCAS VIATRI ¿ESTO NO ES ROJA? pic.twitter.com/IcUqrPoSwE — Ignacio Picarelli (@ipicarelli1891) 20 de octubre de 2018

El ariete argentino le dio la razón a Diego López por no ponerlo de titular. “Tomó la decisión correcta porque en el caso de Darwin (Núñez), que jugó en mi posición, había entrenado muy bien toda la semana. En estos partidos no le podés errar en los detalles. Diego hizo lo correcto y Darwin hizo un gran partido”, analizó.

Consultado por la justicia del resultado, respondió que “los clásicos son raros” porque “nunca hay un equipo que juegue mejor”. “Si bien en el primer tiempo por ahí tuvimos más contraataques nosotros, no situacones de gol, Nacional tuvo una muy clara de (Gonzalo) Bergessio que tapó Kevin (Dawson). En el segundo tuvieron la del gol y nada más, y nosotros muchos contragolpes que no supimos finalizar y debemos corregir”, opinó.

“En los clásicos siempre el empate deja no un sabor amargo pero queda un 50 y 50 y todos están contentos”, señaló el argentino, quien reconoció que se apuró en la última jugada que le quedó para definir y lo hizo mal.