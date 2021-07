Peñarol: “Era una obligación clasificar e hicimos los méritos”, aseguró Mauricio Larriera

Fútbol uruguayo

Mauricio Larriera habló en conferencia de prensa sobre la histórica clasificación de Peñarol para los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Nacional. "Quiero agradecer a los futbolistas por lo que hicieron en esta llave histórica", manifestó.

En los últimos días, falleció el padre de Larriera. "Viví uno de los momentos más amargo que es perder un ser querido. Traté de enfocarme", puntualizó. "Estoy convencido que se fue a juntar con mi hermano que lo perdí hace dos años. Pero sé que estaría muy orgullo de esta clasificación", agregó.

Sobre Nacional: "Tenía el convencimiento del esquema que iba a utilizar y que iba a cambiar muchos futbolistas ( el entrenador Alejandro Cappuccio). Intentamos de poblar la mitad de la cancha. Creo que, como un león herido, Nacional trató de ser más ofensivo".

Continuó: "Fuimos más que nuestro rival, tuvimos más remates, más tiros de esquina. Controlamos los circuitos del adversario, a Bergessio. Había mucha cosa para controlar. El colega puso buenos jugadores que tienen buen control de pelota. Pero la clave era que teníamos que ser como nosotros. Estoy desconforme con el resultado, porque no quería perder".

"Fuimos con el mismo plan de juego. Por ejemplo, controlar las pelotas paradas y tratar de controlar más el juego. Si bien Nacional tuvo más la posesión de pelota, no fue tan profundo como lo hicimos nosotros", aseguró Larriera.

"Era una obligación clasificar e hicimos los méritos", sostuvo. "Peñarol fue superior. Eso significa mucho porque confirma el buen clima con que se trabaja y a veces atendiendo a las necesidades mediáticas no se consigue", añadió.

"No me he puesto ni a pensar ni a analizar al próximo rival de la Copa Sudamericana (Sporting Cristal). Porque aún no sabemos con que jugadores vamos a contar. Se quien es el rival. Tengo un conocimiento profundo de su estilo y juego. Más cerca de la fecha veremos con que plantel contamos. Ahora debemos disfrutar de esta clasificación y ponernos a pensar en el siguiente rival", concluyó.

