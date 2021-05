Peñarol: “El planteo que hicimos fue lo que nos dio la victoria”, valoró Schiappacasse

Fútbol uruguayo

Peñarol se quedó con una buena victoria en su tercera presentación por el grupo E: derrotó 3-0 a River Plate de Asunción. El Carbonero se mantuvo en la cima de la zona con puntaje perfecto.

Nicolás Schiappacasse habló en conferencia de prensa sobre donde estuvo la clave para que el equipo se quedara con la victoria: "El planteo que hicimos nos dio la victoria. Porque el paraguayo tiene una forma de jugar similar a la del uruguayo. Por suerte lo hicimos bien y ganamos en casa".

El número nueve ingresó en la segunda parte. En una de las primeras pelotas que tocó, llevó a cabo una cantidad de amagues en el área paraguaya, se tiró al piso y el árbitro Carlos Oribe compró y pitó la pena máxima. Facundo Torres lo cambió por gol para establecer el 2-0 a los 80'.

En esta oportunidad ingresó de centrodelantero, pero no descartó jugar por las bandas: "A mí me gustan las dos posiciones. Me gusta tener espacio cuando tengo el balón. Hoy se dio que juegue de nueve. Pero fue por la circunstancia y salió bien".



"De a poco voy agarrando confianza. Venía sin minutos de juego y Mauricio (Larriera) me da la chance de formar parte del plantel y luego de entrar en la cancha. Por eso, tomar confianza es algo muy importante para el jugador", explicó el atacante de 22 años.

Por último, aseguró que todo el plantel se esfuerza para estar a la orden del entrenador Larriera: "Nos esforzamos día a día para demostrarle al técnico que estamos preparados. Tenemos que estar a la orden para los minutos que nos de Mauricio".

