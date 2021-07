Peñarol: “El grupo quiere revancha”, aseguró Álvarez Martínez sobre el clásico del jueves

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Agustín Álvarez Martínez no jugó el pasado domingo en el 2-0 de Peñarol sobre Cerrito por una molestia muscular en el posterior de uno de los muslos, pero dio un mensaje de tranquilidad a los hinchas este martes de cara al clásico del jueves. Preguntado por el programa ‘Padre y Decano’ de Radio 1010 sobre su vuelta para el choque con Nacional por la Sudamericana, fue claro: “Sí, espero que sí”.

“El viernes en el entrenamiento tuve una contractura que no era muy grande pero me dolía y me molestaba un poco, por lo que no llegué a jugar y me cuidé para el partido del jueves”, explicó, y dijo estar viviendo la previa al nuevo duelo frente a los tricolores “con mucha ansiedad para que llegue el día”.

Por otro lado tenemos que estar tranquilos. Es un clásico y otra vez en el Parque Central, que no será igual al pasado porque significa otra cosa. Es por copa, queremos pasar de fase y vamos a dar todo para hacerlo”, agregó el joven atacante mirasol.

“En el juego estamos bien”

“El partido del Apertura fue parejo y se abrió en un segundo. Cometimos errores y estamos trabajando para corregirlos, pero también hicimos cosas muy buenas que tenemos que seguir haciéndolas. Si corregimos eso y hacemos lo que venimos haciendo, que en el tema del juego estamos bien, vamos a lograr buenos resultados”, vaticinó el Canario.

Afirmó que “el plantel está muy unido y con muchas ganas de revancha”, sabiendo que “todos los clásicos se viven de distinta forma, pero estos al ser de copa son los más importantes”. “De los tres clásicos de este mes, los dos que vienen son los más importantes y vamos a dejar todo. El grupo quiere revancha”, indicó, y se mostró autocrítico cuando se le preguntó qué faltó para sumar en el Gran Parque Central.

“Nos faltó la contundencia y me hago cargo porque tuve unas chances que desgraciadamente no fueron gol. El equipo jugó muy bien y manejamos la pelota, pero tuvimos algunos errores puntuales que fueron los goles. Después del 1-0 nos pusimos ansiosos buscando el empate y quedaron huecos en el fondo. Vamos a mejorar en eso y corregir los errores”, comentó.

El público y Nahuelpán

Desde su juventud reconoce no saber si la ausencia de público jugará su partido, pero valoró el apoyo de los hinchas previo al último clásico. “No sabría decirlo porque nunca jugué con público. Lo que me han comentado los compañeros es que la gente influye mucho y se hace sentir. El otro día fue muy lindo pasar frente a nuestro estadio con toda esa gente apoyándonos. Es de las cosas más lindas que tiene ser de Peñarol”, dijo.

Consultado por las chances que se abrieron para sus compañeros ante su ausencia frente a Cerrito, dijo que “para el plantel siempre es bueno”. “Vienen trabajando muy bien hace tiempo y merecían la oportunidad. Ariel (Nahuelpán) venía entrenando muy bien y estando ahí, le dieron la chance y lo hizo muy bien. Con el gol de a poco se va ganando su lugar”, sostuvo.

“Sabemos que Ariel es un muy buen jugador al que no le ha ido muy bien, pero siempre está con la mentalidad positiva, entrenando y ayudando siempre a los compañeros. Todos sabemos que gracias a eso, cuando le toque de nuevo le va a ir bien de vuelta”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy